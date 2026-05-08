Barranquilla realizará jornada gratuita de vacunación antirrábica para mascotas

Este sábado 9 de mayo una gran Jornada Distrital de Vacunación Animal gratuita en más de 25 puntos habilitados en parques y espacios públicos de las cinco localidades de la ciudad. La actividad se desarrollará entre las 8:00 de la mañana y las 12:00 del mediodía como parte de la estrategia de bienestar animal impulsada por el alcalde Alejandro Char.

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La Secretaría Distrital de Salud informó que el punto principal será la plaza de la Paz, donde además de la aplicación gratuita de la vacuna antirrábica para perros y gatos, se prestarán servicios de atención veterinaria básica, desparasitación, orientación sobre el censo de razas de manejo especial, inscripción para jornadas de esterilización y adopción de mascotas.

La secretaria de Salud, Stephanie Araujo Blanco, invitó a los barranquilleros a participar activamente en la jornada y recordó que la vacunación es una responsabilidad fundamental para proteger la salud de los animales y de las personas. “Vacunar a las mascotas es un gesto de amor y prevención que ayuda a evitar enfermedades como la rabia”, señaló la funcionaria.

La rabia es una enfermedad zoonótica que puede ser mortal, pero que se puede prevenir mediante la vacunación oportuna de perros y gatos a partir de los tres meses de edad. Según cifras del Distrito, durante los primeros meses del año ya se han vacunado cerca de 30.000 mascotas, mientras que la meta para 2026 es alcanzar los 200.000 animales inmunizados en Barranquilla.

Puntos habilitados para la jornada

En la localidad Suroriente estarán habilitados los parques Don Bosco, carrera 32 calle 7A, barrio Rebolo; Las Nieves, carrera 18 calle 24; CAI Coolechera, calle 17 #15-140, barrio La Luz; Ernesto McCausland, transversal 10 carrera 9, barrio La Chinita; y Jardín Botánico, carrera 8H #42B-103, barrio La Victoria. En la localidad Suroccidente los ciudadanos podrán acudir al parque San Pío, carrera 8 calle 73C, barrio El Bosque; Bulevar Caribe Verde, carrera 9G calle 130; parque Olaya, calle 71 carrera 31; parque Los Andes, carrera 26B calle 63; y parque La Candelaria, carrera 11 calle 117, barrio El Pueblo.

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En la localidad Metropolitana estarán disponibles el parque Virgen del Carmen, carrera 3 Sur calle 47, Ciudadela 20 de Julio; y la cancha de Cevillar, calle 54 carrera 14. En Riomar se habilitarán los parques Springfield, calle 90 carrera 71, Villa Carolina; Adelita de Char, corregimiento La Playa; Bosques del Norte, calle 94 carrera 53; El Limoncito, calle 87 carrera 74; parque de la 86, carrera 86A calle 108; y La Electrificadora, carrera 64 calle 85, barrio Andalucía.

Mientras tanto, en la localidad Norte-Centro Histórico la jornada llegará al parque Modelo, calle 56 carrera 65; parque de Los Sueños, carrera 40A calle 93; parque Sagrado Corazón, carrera 42F #80-117; parque El Recreo, carrera 41 entre calles 58 y 60; parque Tres Ave Marías, calle 81 carrera 70; plaza de la Paz, carrera 45 calle 50; y parque Las Acacias, calle 114 carrera 42B, barrio Alameda del Río. La Administración distrital reiteró el llamado a los ciudadanos para acudir con sus mascotas y aprovechar esta jornada gratuita de prevención y bienestar animal.