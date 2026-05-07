Ocaña suspende las actividades de movimiento de tierras ante riesgo por temporada de lluvias

Alcaldía advierte riesgo de remoción en masa tras avenida torrencial en Ocaña. / Foto: Cortesía.

Ocaña

La alcaldía de Ocaña, en Norte de Santander, anunció la suspensión temporal de las actividades de movimiento de tierras en el municipio. Lo anterior como medida preventiva frente a la temporada de lluvias y la situación de calamidad pública declarada en la localidad. Medida que quedó establecida mediante el Decreto 065 del 5 de mayo de 2026.

De acuerdo con la administración municipal, la suspensión tendrá una duración inicial de un mes y aplica para actividades como:

Excavaciones.

Cortes y rellenos.

Explanaciones.

Cualquier modificación del terreno.

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Esta medida tiene como “objetivo de reducir el riesgo de deslizamientos y proteger la vida de la comunidad ante la temporada de lluvias”.

Es de resaltar que este decreto establece algunas excepciones, consideradas prioritarias o necesarias para la seguridad y el bienestar de la comunidad. Entre ellas se encuentran:

Obras de emergencia para mitigar riesgos.

Intervenciones destinadas al restablecimiento de servicios públicos.

Proyectos de interés público autorizados con aval técnico.

Según informó la Alcaldía, estas acciones deberán cumplir con los respectivos conceptos técnicos y medidas de seguridad exigidas por las autoridades competentes.