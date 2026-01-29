Autoridades piden apoyo a familiares de víctimas del siniestro aéreo para identificar los cuerpos

Norte de Santander

Transcurridas las primeras horas del siniestro aéreo ocurrido en la vereda Curasica, zona rural de La Playa de Belén, en Norte de Santander, las autoridades están haciendo un llamado a los familiares de las víctimas para que apoyen la identificación de los cuerpos.

“Hay cuerpos que no se han podido identificar y Medicina Legal dispuso un puesto en la ciudad de Cúcuta, en el Palacio Nacional, piso 3. Ahí hay unas personas que son de Medicina Legal que orientarán a todas las personas que requieran información", dijo a Caracol Radio George Quintero, secretario de Seguridad de Norte de Santander.

Más información Siniestro aéreo de Satena: Avanza sala de crisis de la Cruz Roja desde Cúcuta

Agregó que “ya en este momento Medicina Legal tiene los cuerpos, está adelantando todas las investigaciones de la inspección de cadáveres y obviamente identificar algunos cuerpos que todavía no se han podido identificar".

Así mismo explicó que “en la zona se está trabajando, recopilando todos los elementos materiales probatorios para la investigación”.

Se espera que en las próximas horas, los cuerpos de las víctimas que ya han sido identificados, sean entregados a sus familiares.