“Magdalena Medio atraviesa una crisis humanitaria de gravedad creciente”: Unión Europea

Bucaramanga

La delegación de la Unión Europea ha advertido que en los primeros meses de 2026 se registró una intensificación de la confrontación armada en zonas como el valle del río Cimitarra, el sur de Bolívar y el nordeste antioqueño.

Reseñan que hubo ataques con drones, uso de bienes civiles con fines militares y ocupación de viviendas.

El diagnóstico de la delegación asegura que las comunidades enfrentan confinamientos, uso de minas antipersonal, ataques con artefactos explosivos lanzados desde drones y graves restricciones de acceso a alimentos, salud y educación.

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Pero, además, la Unión Europea y sus Estados miembros han expresado su profunda preocupación por la situación de las personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales en el Magdalena Medio.

Entregan un dato citando a una ONG de Barrancabermeja; la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, entre 2024 y 2026 se registraron 290 hechos victimizantes contra 123 líderes y lideresas sociales, incluyendo amenazas, hostigamientos, desplazamientos forzados y homicidios.

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La delegación europea, presente en el puerto sobre el río Magdalena instó a las autoridades “a adoptar medidas integrales, sostenidas y con enfoque diferencial para la protección de líderes sociales, con especial atención a las zonas rurales de alta conflictividad y a la situación de mujeres, niñas y población LGBTIQ”.