Bucaramanga se quedó sin CEGES: gobierno nacional no girará recursos
El proyecto de la gobernación de Santander se quedó “estancado” en el Ministerio del Interior.
Bucaramanga
Aunque desde la Gobernación de Santander en reiteradas ocasiones se habían referido a la necesidad de que el área metropolitana de Bucaramanga y Lebrija contara con un Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES) con el fin de ayudar a las autoridades a que actuaran más rápido ante situaciones que alteraran el orden público, la realidad es que ahora no se podrá tener.
Este proyecto se iba a desarrollar con recursos departamentales, municipales y un porcentaje alto de parte del gobierno nacional, sin embargo, el gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que este CEGES ya no se podrá tener debido a que el alto gobierno no entregará los recursos necesarios.
“Poníamos aproximadamente 15 mil millones de pesos entre los diferentes municipios y el departamento y el gobierno nacional debería poner 36 mil millones de pesos, inicialmente nos dijeron que sí, estaba el ministro Cristo y luego el ministro Benedetti dijo que no había plata y no se pudo concretar”, aseguró el mandatario de los santandereanos.
Así las cosas, este centro de monitoreo que se iba a entregar a la Policía ya no se podrá dar para el área metropolitana, sin embargo, con recursos de la gobernación sí se hará la entrega de dos CIMVRI más a los batallones de Cimitarra y de San Vicente de Chucurí.
Laura Basto Contreras
"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...