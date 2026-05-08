Bucaramanga se quedó sin CEGES: gobierno nacional no girará recursos

Bucaramanga

Aunque desde la Gobernación de Santander en reiteradas ocasiones se habían referido a la necesidad de que el área metropolitana de Bucaramanga y Lebrija contara con un Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad (CEGES) con el fin de ayudar a las autoridades a que actuaran más rápido ante situaciones que alteraran el orden público, la realidad es que ahora no se podrá tener.

Este proyecto se iba a desarrollar con recursos departamentales, municipales y un porcentaje alto de parte del gobierno nacional, sin embargo, el gobernador Juvenal Díaz Mateus confirmó que este CEGES ya no se podrá tener debido a que el alto gobierno no entregará los recursos necesarios.

“Poníamos aproximadamente 15 mil millones de pesos entre los diferentes municipios y el departamento y el gobierno nacional debería poner 36 mil millones de pesos, inicialmente nos dijeron que sí, estaba el ministro Cristo y luego el ministro Benedetti dijo que no había plata y no se pudo concretar”, aseguró el mandatario de los santandereanos.

Así las cosas, este centro de monitoreo que se iba a entregar a la Policía ya no se podrá dar para el área metropolitana, sin embargo, con recursos de la gobernación sí se hará la entrega de dos CIMVRI más a los batallones de Cimitarra y de San Vicente de Chucurí.