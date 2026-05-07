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Hipopótamos en Colombia: comenzará la eutanasia química para frenar expansión en el Magdalena Medio

La expansión de los hipopótamos en Colombia entró en una nueva etapa. El Ministerio de Ambiente avanza en la implementación de un protocolo de “caza control” que contempla la eutanasia química para estos animales invasores, mientras continúa el complejo proceso de traslado de otros ejemplares a la India.

Así lo confirmó el secretario de Ambiente de Barrancabermeja, Leonardo Granados, quien reveló que ya se realizó la primera mesa técnica para definir las acciones frente al crecimiento de esta especie en el Magdalena Medio.

“Se ha determinado la eutanasia química como uno de los métodos menos lesivos a estas especies sintientes, pero que definitivamente tienen que ser controladas”, explicó el funcionario en entrevista en 6AM W de Caracol Radio.

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Según Granados, actualmente ya se tiene registro de tres hipopótamos en jurisdicción de Barrancabermeja: dos en la ciénaga del corregimiento El Centro y uno más en la ciénaga del Opón, que habría llegado hace cerca de diez días siguiendo la cuenca del río Magdalena.

La preocupación de las autoridades radica en el impacto ambiental que ya estaría generando esta especie. El secretario aseguró que en algunos sectores los hipopótamos desplazaron completamente fauna nativa como chigüiros y babillas, además de provocar procesos de eutrofización en humedales.

“Es una especie que defeca cerca de cien kilogramos diarios y consume aproximadamente doscientos kilos de material vegetal. Los impactos ambientales son muy grandes”, señaló.

¿Cuál es el riesgo para la población?

Además del daño ecológico, las autoridades también alertaron por riesgos para la población. En Barrancabermeja se han reportado avistamientos cerca de escuelas y locaciones petroleras, situación que llevó a la Procuraduría a abrir una acción preventiva.

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El Ministerio de Ambiente presentó un proyecto para poner en marcha el protocolo de control poblacional, proceso que ahora deberá surtir trámites administrativos y contractuales antes de iniciar operaciones en terreno.

Así será el protocolo “caza control”

Leonardo Granados, explicó que el procedimiento contempla primero la ubicación de cada ejemplar mediante cámaras trampa y personal especializado, debido a que los hipopótamos son animales de hábitos nocturnos. Posteriormente se realizarían sedaciones con dardos tranquilizantes para ejecutar la eutanasia química y la posterior inhumación.

Aunque continúa sobre la mesa la posibilidad de trasladar entre 80 y 120 hipopótamos a un santuario en India, el funcionario reconoció que ese proceso podría tardar hasta cinco años y enfrenta múltiples dificultades logísticas y diplomáticas.

“El problema obliga a actuar cuanto antes. Durante muchos años se ignoró esta situación y hoy tenemos una expansión en varios departamentos del país”, afirmó.

De acuerdo con el secretario de ambiente de Barrancabermeja, el proceso contractual para iniciar la denominada “caza control” podría tardar cerca de tres meses.