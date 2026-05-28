SuperTransporte ratifica sanción a concesionario del aeropuerto Palonegro de Bucaramanga

La Superintendencia de Transporte sancionó al concesionario del Aeropuerto Internacional Palonegro, Aeropuertos de Oriente S.A.S., por incumplir órdenes administrativas relacionadas con el acceso y la libre elección del transporte terrestre para los usuarios que llegan a la terminal aérea en Bucaramanga, Santander.

La decisión quedó consignada en la Resolución 7345 del 22 de mayo de 2026, en la que la entidad concluyó que persisten prácticas que limitan la libre escogencia de los pasajeros al momento de tomar un taxi u otro servicio de transporte desde el aeropuerto hacia Bucaramanga, Girón, Lebrija y otros destinos del área metropolitana.

Según la Superintendencia de Transporte, desde octubre de 2024 ya se había ordenado al concesionario eliminar cualquier forma de direccionamiento de usuarios hacia determinados prestadores del servicio, especialmente en el sector conocido como “el túnel”, donde operan taxis autorizados para recoger pasajeros.

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Sin embargo, tras visitas de inspección realizadas en febrero de este año, la entidad encontró que todavía existen restricciones para otros transportadores habilitados legalmente que no hacen parte del denominado Consorcio Taxi Aeropuerto.

En el documento, la Superintendencia señala que “no se ha logrado eliminar en su totalidad las prácticas de direccionamiento que afectan el ejercicio del derecho a la libre elección de los usuarios”. Además, advierte que en el túnel “se presta servicio exclusivamente con los vehículos afiliados al Consorcio Taxi Aeropuerto” y con algunos vehículos especiales autorizados bajo requisitos establecidos por ese mismo esquema.

La investigación también evidenció que continuaban mecanismos de control y carnetización para conductores interesados en ingresar a la zona de llegadas, situación que, según la autoridad, genera barreras para otros operadores de transporte público.

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Aunque Aeropuertos de Oriente aseguró haber tomado medidas como retirar señalización exclusiva para taxis, eliminar cobros de carnetización desde marzo de 2026 y asumir directamente algunos controles operativos, la Supertransporte concluyó que dichas acciones no son suficientes para garantizar igualdad de acceso y libre competencia.

La entidad reiteró que los usuarios tienen derecho a elegir libremente el medio de transporte en el que desean movilizarse y recordó que ningún operador puede obligar o direccionar esa decisión.

Además de la sanción, la Superintendencia anunció que continuará realizando seguimiento junto con autoridades locales, organismos de tránsito, Policía y entidades nacionales para verificar el cumplimiento de las medidas y garantizar condiciones de acceso, legalidad y seguridad en el aeropuerto Palonegro.