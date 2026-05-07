FLIP se pronuncia tras desaparición del periodista Mateo Pérez en Antioquia

Desde la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) se refirieron a la desaparición de Mateo Pérez Rueda; el periodista del medio El Confidente en Yarumal, quien, se encuentra desaparecidio mientras cubría temas de corrupción y conflicto armado en el norte del departamento de Antioquia.

Desde la FLIP reiteraron su preocupación por la seguridad de los periodistas locales en zonas de conflicto, por lo que exigieron medidas de protección para garantizar su labor y fortalecer la democracia.

Daniel Chaparro, subdirector de la Fundación para la Libertad de Prensa, expuso que en Antioquia la cifra de periodistas asesinados supera las 20 personas: “En caso de confirmarse este asesinato de Mateo, sería un asesinato de un joven periodista que no le permitieron llegar siquiera a los 25 años de edad, y se constituiría en el periodista número 22, asesinado en el departamento de Antioquia, y en el periodista número 170, asesinado por razones vinculadas a su oficio en Colombia desde 1977 hasta la fecha. Esperamos que esta no sea la confirmación de una noticia que está corriendo ampliamente por rumores que nos da la comunidad en estos municipios de del norte de Antioquia”.

Chaparro, añadió que han tenido contacto con algunos colegas en diferentes municipios de del norte de Antioquia, y también con familiares. Por lo que se extiende desde la familia para que se adelanten todos los esfuerzos posibles por parte de organizaciones de humanitarias y por parte también de autoridades, para que, en el caso de de ser cierto el asesinato de Mateo, se identifique y se haga llegar el cuerpo rápidamente a los familiares.

¿Qué se sabe sobre la desaparición?

Mateo Pérez, es un periodista que a través de su medio de comunicación realiza noticias e información de corrupción en el municipio de Yarumal, pero también en otros municipios cercanos, como Briceño, Valdivia e Ituango. El martes se desplazó de Yarumal a Briceño y estaba detrás en un trabajo de reportería, según se ha conocido, estaría tratando de cubrir noticias sobre enfrentamientos de unas disidencias de las FARC con con el Ejército.

Cabe mencionar que, en marzo del año en curso, Yeison Rojas, corresponsal de un medio regional en Antioquia, recibió la advertencia de una persona que lo contactó para indicarle que debía abandonar la zona junto con su familia.