Avanzan obras en el sector Chuscalito para recuperar la movilidad en la vía Las Palmas de Medellín

Medellín

Con un presupuesto de 5.000 millones de pesos, la Alcaldía de Medellín avanza en las obras de estabilización del sector Chuscalito, un punto crítico ubicado en la avenida Las Palmas. Este corredor vial no solo conecta el área urbana con el suroriente de la ciudad, sino que es una de las principales arterias de competitividad del departamento al comunicar directamente al Valle de Aburrá con el Oriente antioqueño y el Aeropuerto Internacional José María Córdova.

La intervención, que actualmente registra un avance del 20 %, busca solucionar el hundimiento de la banca debido a las intensas temporadas de lluvias en la región, algo que generó la pérdida de soporte en el terreno que rodea las tuberías subterráneas de la quebrada La Concha. Técnicamente, las obras abarcan un área de 1.628 metros cuadrados e incluyen la instalación de 74 micropilotes y la reconstrucción de la estructura hidráulica.

Para mitigar el impacto en el flujo vehicular hacia el terminal aéreo y los municipios vecinos, las autoridades implementan la tecnología Tunnel Liner. Este sistema de excavación subterránea especializada permite reemplazar el sistema de tuberías sin necesidad de abrir zanjas a cielo abierto en la calzada, disminuyendo las restricciones de tráfico en una vía por donde transitan miles de vehículos diariamente. El cronograma de ejecución preliminar estipula un plazo de seis meses para finalizar las obras principales.

El proyecto cuenta además con un componente técnico ambiental liderado por la Secretaría de Medio Ambiente, centrado en el monitoreo hidrológico de las cuencas de las quebradas La Presidenta y La Concha para prevenir futuros riesgos hidráulicos en la zona. Mientras se consolidan los trabajos y se evalúa la construcción de un muro de contención complementario para el talud, se mantendrá un cierre preventivo en el carril derecho en sentido occidente-oriente, junto con una reducción de velocidad controlada a 30 kilómetros por hora y controles viales pedagógicos.