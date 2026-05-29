Listas las 70 bandas de Medellín que encenderán la fiesta en los conciertos de Ciudad Altavoz 2026

Medellín

La escena musical de Medellín se prepara para uno de sus momentos más vibrantes del año. La Alcaldía hizo pública la lista de las 70 agrupaciones locales seleccionadas para presentarse en los conciertos de Ciudad Altavoz 2026.

Los clasificados superaron una exigente fase de audiciones en la que participaron 226 propuestas y más de 1.000 artistas. Ahora, la cita será en el emblemático Teatro al Aire Libre Carlos Vieco Ortiz durante los días 10, 11, 12, 17, 18, 19 y 20 de julio.

Para esta tercera etapa, la Administración Distrital destinó más de $220 millones en estímulos económicos. Estos recursos forman parte de la segunda Convocatoria de Fomento para el Arte y la Cultura lanzada en febrero, buscando impulsar la circulación musical desde las comunas y corregimientos.

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La programación de julio estará distribuida por los géneros tradicionales del festival. Habrá 10 bandas por cada categoría: punk, core, metal, rock, rap, ska y reggae, además de música electrónica y alternativa.

En el escenario, cada agrupación dispondrá de 30 minutos en vivo. Un jurado de tres expertos locales y nacionales evaluará la calidad técnica, la originalidad y la puesta en escena de los músicos.

Esta parada es decisiva: de Ciudad Altavoz saldrán las 28 bandas que clasificarán de forma definitiva al Festival Internacional Altavoz 2026. La gran cita final del proceso tendrá lugar del 10 al 12 de octubre en el Parque Norte.

El secretario de Cultura Ciudadana, Santiago Silva Jaramillo, destacó la transparencia del proceso y celebró la enorme capacidad creativa de los artistas locales en un programa que impulsa el talento de la ciudad desde 2004.

Los seguidores del festival ya pueden consultar el listado oficial de las 70 bandas clasificadas en el portal web de estímulos de la alcaldía y en las redes sociales de @cultura.med y @festivalaltavozmed.