“Sin un cuerpo, no podemos hablar de homicidio”: Gobernación sobre periodista desaparecido

Antioquia

La Gobernación manifiesta que se están adelantando todas las acciones necesarias para encontrar a Mateo Pérez, con vida o sin ella. Asimismo, se recalca que, debido a las condiciones de orden público en zonas como Briceño, el Ejército debe coordinar previamente su ingreso con los grupos armados presentes en el territorio. Por esta razón, los organismos de derechos humanos requieren contar con plenas garantías de seguridad y la certeza de que no correrán ningún riesgo antes de ingresar al área.

“Tengo que decirles que todo apunta a que fue asesinado por los integrantes de este grupo disidente Frente 36 que obedece a las acciones criminales de alias Calarcá. Pero hemos tratado de ser prudentes porque creemos que hasta que no haya un cuerpo, hasta que no haya un cadáver, pues no podemos hablar de homicidio”, expuso el secretario de seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

El secretario aseguró que el Ejército está dispuesto a brindar acompañamiento en la zona y señaló que, aunque existe presencia militar en el municipio, actualmente no se cuenta con la capacidad suficiente para enfrentar y resolver una problemática de la magnitud que atraviesa Briceño.

"Lo de un cuerpo expuesto a la vía pública, eso es totalmente falso, totalmente falso. La comunidad lo que le informa al alcalde es que el muchacho fue visto con integrantes del Frente 36 y la comunidad dice que no lo volvieron a ver y que desapareció“, concluyó el Secretario.

Se espera lograr dar con el paradero de Mateo Pérez, así como identificar y capturar al presunto responsable de la desaparición y posible asesinato del joven periodista. El señalado es Jhon Edison Chala Torrejano, conocido con el alias de “Chalá” y, según las autoridades, tendría experiencia en el manejo de drones y quien presuntamente sería el jefe de finanzas del frente de Darío Gutiérrez.