Cruz Roja y Defensoría del Pueblo llegarán a Briceño en busca del periodista Mateo Pérez Rueda

Se conoció que este viernes el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo se encuentran en el municipio de Briceño, norte de Antioquia, por la desaparición del periodista Mateo Pérez Rueda. Así lo confirmó el abogado Sergio Mesa, quien estuvo en la zona junto al periodista Jesús Abad Colorado.

Según lo relatado por el jurista, ante la imposibilidad de ingreso de las autoridades a la zona, Ejército, Policía y Fiscalía al municipio de Briceño, Antioquia, donde se encuentra desaparecido el periodista y politólogo, emprendieron esta travesía con el objetivo de “recuperar a Mateo Pérez Rueda, así sea su cuerpo, para que no sume una cifra más a la lista de desaparecidos”, indicó a través de X Sergio Mesas.

En ese viaje realizado en las últimas horas, se logró entregar a los padres de Mateo las pertenencias que dejó en el hotel donde se hospedó la noche del lunes. Su morral (en el que su madre no encontró el computador) y el casco de la moto les confirmaron que se trataba de él. Además, al hablar con los padres de Mateo, estos se encontraban acompañados por representantes de la institucionalidad: el Gaula, Policía, Fiscalía y Sijin, y habían recibido una llamada del ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

Cabe mencionar que Carlos Pérez, padre de Mateo, pasó por los micrófonos de 6AMW y aseguró que su hijo efectivamente salió del área urbana de Briceño. “Según los campesinos y la gente, dicen que lo mataron, pero nadie lo vio. Ni el cuerpo. Encontraron la moto, el celular y las llaves, pero él no aparece por ninguna parte”, afirmó.

Por parte de la Gobernación de Antioquia, a través de la Secretaría de Seguridad, el secretario Luis Eduardo Martínez indicó: “Todo apunta a que fue asesinado por integrantes del grupo disidente Frente 36, que obedece a las acciones criminales de alias Calarcá. Pero hemos tratado de ser prudentes, porque creemos que hasta que no haya un cuerpo, hasta que no haya un cadáver, no podemos hablar de homicidio”.