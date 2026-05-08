Alcaldía de Briceño pide a amigos y familiares de Mateo Pérez evitar el ingreso a la zona rural

Briceño- Antioquia

En un comunicado oficial, la alcaldía del municipio de Briceño, norte de Antioquia, donde desapareció el periodista Mateo Pérez, lamentó este hecho, cuya información indica que habría sido asesinado por el frente 36 de las disidencias en la vereda Palmichal.

La administración liderada por Noe Espinoza expresó su solidaridad con la familia, amigos y aprovecha para elevar un mensaje de respeto y esperanza en la actual coyuntura de seguridad por la que atraviesa la población.

“Asimismo, se insta respetuosamente a la comunidad, amigos y familiares de Mateo Pérez Rueda a evitar el ingreso a la zona rural y evitar situaciones adversas debido a las dificultades en el territorio y a que aún no se tiene control de la zona por parte de la fuerza pública”, solicita la alcaldía.

Para ubicar al periodista, informa que ya están activados los protocolos necesarios con organismos internacionales, la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal de Briceño y segundo para esclarecer los hechos . Recalca que el muchacho ingresó al territorio pese a las indicaciones de diferentes autoridades de abstenerse de dicha intención “por la difícil situación de orden público”.