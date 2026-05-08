Tierras vinculadas al paramilitarismo son recuperadas para reparar a víctimas del conflicto armado

Medellín

La Agencia Nacional de Tierras (ANT) recuperó 218 hectáreas de terreno rural en el municipio de Cáceres, Antioquia, mediante operativos de aprehensión material en los predios La Ilusión y Marlengo. Estas tierras, que anteriormente integraban el Fondo para la Reparación de las Víctimas, serán entregadas a comunidades campesinas y víctimas del conflicto armado como parte de las estrategias de reforma agraria en la subregión del Bajo Cauca.

Los inmuebles recuperados tienen un historial vinculado a estructuras paramilitares: el predio Marlengo (60 hectáreas) se relaciona con Hebert Veloza García, alias ‘HH’, mientras que La Ilusión (158 hectáreas) estuvo bajo el dominio de Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias ‘Macaco’. La diligencia, realizada los días 6 y 7 de mayo, contó con el acompañamiento de la Policía Nacional, la Personería Municipal y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para garantizar el debido proceso.

Más información Alcaldía de Briceño pide a amigos y familiares de Mateo Pérez evitar el ingreso a la zona rural

Durante la intervención en La Ilusión, la ANT identificó una ocupación irregular por parte de un exarrendatario que mantenía actividades de ganadería pese a la terminación anticipada de su contrato. Según el informe oficial, el ocupante cancelaba un canon de un millón de pesos mensuales por la extensión total del terreno. Ante la falta de un acuerdo para el desalojo voluntario de 332 novillas y otros bienes, la autoridad agraria procedió con el inventario y la retoma administrativa del inmueble.

La Personería de Cáceres supervisó el operativo para asegurar el cumplimiento de los protocolos de derechos humanos durante el retiro de enseres y semovientes. Con esta acción, la Agencia Nacional de Tierras busca transformar predios vinculados al despojo y la violencia en activos productivos destinados a familias rurales sin tierra, priorizando la reparación integral en las zonas más afectadas por el desplazamiento forzado en Antioquia.