Desmantelan laboratorio clandestino en Altavista que surtía anfetaminas y cocaína en Medellín

Medellín

Durante el procedimiento, las autoridades lograron incautar 144 kilogramos de estupefacientes y desmantelar una estructura criminal que obtenía ganancias ilícitas cercanas a los 70 millones de pesos diarios.

Según las autoridades, este laboratorio clandestino ubicado en el corregimiento de Altavista, exactamente en el sector Jardín, tenía la capacidad de procesar aproximadamente 2.000 dosis diarias de cocaína y cerca de 50 kilogramos de anfetaminas. Sustancias que luego eran distribuídas en sectores como El Poblado, Belén, Altavista, Parque Lleras y Provenza.

El allanamiento posibilitó hallar hornos artesanales, mezcladores químicos, ácido sulfúrico, soda cáustica y otros elementos para la producción, dosificación y empaque de los estupefacientes.

“Colombia nunca había tenido tanta droga como tiene hoy, nunca. En la época de Pablo Escobar estábamos hablando de 60 hectáreas de droga en todo el país. Estábamos hablando entre 100 y 120 hectáreas, por allá en la época de los 2000. Y hoy hay alrededor de 300.000 hectáreas de coca”, manifestó el secretario de seguridad y convivencia, Manuel Villa Mejía.

Alias “Ratón”, quien según las autoridades es el cabecilla de esta estructura criminal “Los chivos”, escapó del lugar y se indicó que la hoy capturada sería su compañera sentimiental, quien fue dejada a disposición de las autoridades por los delitos de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Asimismo, las autoridades siguen con la larbor judicial para poder ubicar y capturar a alias ‘Ratón’ y otros integrantes de la estructura criminal.