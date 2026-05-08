Cerrejón redujo producción de carbón en 2025

La empresa minera Cerrejón cerró 2025 con una producción de 16,8 millones de toneladas de carbón, una disminución frente a los 19,2 millones reportados en 2024, en medio de un entorno marcado por la caída de los precios internacionales del carbón térmico y diversos desafíos operacionales en La Guajira.

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De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2025, la compañía explicó que la reducción en la producción obedeció a “los precios insostenibles del carbón térmico transportado vía marítima”, situación que obligó a revisar procesos internos para mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar la continuidad de la operación.

Pese a este escenario, Cerrejón destacó que mantuvo sus aportes económicos al país y a las regiones. Durante el año pagó 673 mil millones de pesos en regalías al Gobierno Nacional, recursos destinados a impulsar proyectos de inversión pública y desarrollo territorial. La cifra, aunque inferior a los 895 mil millones entregados en 2024, continúa representando uno de los principales aportes económicos del sector minero al país.

A esto se sumaron 79 mil millones de pesos en impuestos departamentales y municipales para La Guajira y los municipios de su área de influencia.

El informe también resalta las inversiones realizadas por la compañía durante 2025. Cerrejón destinó 446 mil millones de pesos a proyectos ambientales relacionados con calidad del aire, gestión del agua, restauración de tierras y protección de biodiversidad.

Retos jurídicos y de seguridad

Sin embargo, Cerrejón advirtió que 2025 estuvo marcado por importantes dificultades de seguridad y estabilidad jurídica. Según el informe, se registraron nueve atentados terroristas y 201 bloqueos, principalmente sobre la línea férrea, que impidieron durante 96 días el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar, afectando directamente la operación minera.

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La compañía también señaló como reto la entrada en vigencia del impuesto temporal del 1 % a las exportaciones, situación que, según la empresa, incrementa la incertidumbre para el sector minero y para la continuidad de las inversiones en el territorio.