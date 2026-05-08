Cerrejón redujo producción de carbón en 2025
Durante el año la empresa giró 673 mil millones de pesos en regalías al Gobierno Nacional.
La empresa minera Cerrejón cerró 2025 con una producción de 16,8 millones de toneladas de carbón, una disminución frente a los 19,2 millones reportados en 2024, en medio de un entorno marcado por la caída de los precios internacionales del carbón térmico y diversos desafíos operacionales en La Guajira.
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De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad 2025, la compañía explicó que la reducción en la producción obedeció a “los precios insostenibles del carbón térmico transportado vía marítima”, situación que obligó a revisar procesos internos para mejorar la eficiencia, reducir costos y garantizar la continuidad de la operación.
Pese a este escenario, Cerrejón destacó que mantuvo sus aportes económicos al país y a las regiones. Durante el año pagó 673 mil millones de pesos en regalías al Gobierno Nacional, recursos destinados a impulsar proyectos de inversión pública y desarrollo territorial. La cifra, aunque inferior a los 895 mil millones entregados en 2024, continúa representando uno de los principales aportes económicos del sector minero al país.
A esto se sumaron 79 mil millones de pesos en impuestos departamentales y municipales para La Guajira y los municipios de su área de influencia.
El informe también resalta las inversiones realizadas por la compañía durante 2025. Cerrejón destinó 446 mil millones de pesos a proyectos ambientales relacionados con calidad del aire, gestión del agua, restauración de tierras y protección de biodiversidad.
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Retos jurídicos y de seguridad
Sin embargo, Cerrejón advirtió que 2025 estuvo marcado por importantes dificultades de seguridad y estabilidad jurídica. Según el informe, se registraron nueve atentados terroristas y 201 bloqueos, principalmente sobre la línea férrea, que impidieron durante 96 días el transporte de carbón hacia Puerto Bolívar, afectando directamente la operación minera.
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La compañía también señaló como reto la entrada en vigencia del impuesto temporal del 1 % a las exportaciones, situación que, según la empresa, incrementa la incertidumbre para el sector minero y para la continuidad de las inversiones en el territorio.