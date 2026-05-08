Barranquilla refuerza medidas por celebración del Día de las Madres

Con un llamado a la tolerancia, el respeto y la sana convivencia, la Alcaldía de Barranquilla puso en marcha una serie de medidas preventivas y campañas pedagógicas para garantizar una celebración tranquila durante el fin de semana del Día de las Madres, una de las fechas más sensibles en materia de seguridad y convivencia ciudadana.

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Bajo la campaña “Barranquilla es Hogar, como Mamá”, la Administración distrital busca promover valores como el cuidado, el respeto y la protección hacia las mujeres, haciendo un paralelo entre el rol de las madres como cuidadoras del hogar y la ciudad que trabaja por el bienestar de sus habitantes.

La estrategia es liderada por el alcalde Alejandro Char y la primera dama, Katia Nule, en articulación con la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Oficina Distrital de la Mujer, Equidad y Género y la Policía Metropolitana.

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Uno de los ejes principales de la campaña es la implementación de los llamados “Puntos Púrpura”, espacios de sensibilización y prevención de violencias basadas en género en sectores priorizados de la ciudad. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Patrulla Púrpura de la Policía y ya ha llegado a barrios como El Bosque, La Manga, La Esmeralda, Nueva Colombia, Lipaya, Por Fin, Me Quejo y Cuchilla de Villate.

Las primeras jornadas se realizaron en los parques San Pío y San Carlos Borromeo, donde más de 100 personas participaron en actividades de orientación y sensibilización sobre convivencia y prevención de violencia intrafamiliar.

La campaña continuará hasta este viernes con intervenciones en parques de sectores como Ciudadela 20 de Julio, Carrizal, La Sierrita, Las Américas, Las Gardenias, Villas de San Pablo, Villas de la Cordialidad y Las Malvinas.

De manera paralela, la Alcaldía fortaleció las denominadas “Caravanas por la Vida”, operativos preventivos que desde hace dos semanas incrementaron su presencia en distintos sectores de la ciudad con patrullajes mixtos entre Policía y Ejército.

Según explicó el jefe de la Oficina para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, Yesid Turbay, el propósito es evitar hechos violentos durante la celebración.

“El mejor regalo a las madres debe ser una celebración en paz y armonía, siendo tolerantes y respetando a los demás”, señaló el funcionario.

Entre las principales recomendaciones entregadas por las autoridades están evitar riñas, moderar el consumo de alcohol, resolver conflictos mediante el diálogo, acudir a las Comisarías de Familia en casos de violencia intrafamiliar y reportar cualquier situación sospechosa a la línea 123.

La Administración distrital reiteró que todas las capacidades institucionales y de la fuerza pública estarán desplegadas durante el fin de semana para garantizar la seguridad y proteger la vida de los barranquilleros.