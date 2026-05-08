Atlántico lanza campaña para posicionarse como destino líder del Caribe colombiano

El Atlántico presentó oficialmente la campaña turística “Vive el Caribe Diferente”, una estrategia con la que busca consolidarse como uno de los destinos más atractivos y dinámicos del Caribe colombiano y de América Latina. La iniciativa fue lanzada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fontur, la Gobernación del Atlántico y Cotelco Atlántico, bajo la marca “Visit Atlántico, El Corazón del Caribe”.

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La campaña apuesta por resaltar la energía, la cultura y las experiencias auténticas del departamento, promoviendo un turismo vivencial en el que los visitantes puedan conectarse con las tradiciones, la gastronomía, la música y los paisajes de la región.

El crecimiento del turismo en el departamento respalda esta apuesta. Según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Barranquilla fue la segunda ciudad del país con mayor aumento en llegada de pasajeros en vuelos nacionales durante febrero de 2026, con un incremento del 15 % frente al mismo periodo de 2025. Además, el movimiento de pasajeros nacionales e internacionales creció un 13 %.

Las autoridades destacaron que la conectividad aérea ha sido clave en este impulso, gracias a la entrada en operación de cerca de 10 nuevas rutas entre 2025 y 2026, sumadas a las más de 226 frecuencias nacionales semanales y 31 internacionales que conectan al departamento con diferentes destinos.

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Entre los principales atractivos turísticos sobresalen el Muelle 1888, las playas de Puerto Colombia y Santa Verónica, así como Salinas del Rey, reconocida como destino internacional para la práctica de kitesurf y única playa con bandera azul en el departamento.

El subsecretario de Turismo del Atlántico, Jaime Alfaro De Castro, aseguró que el departamento ofrece una experiencia distinta dentro del Caribe colombiano, basada en la cercanía con la cultura local y en espacios menos congestionados que otros destinos turísticos tradicionales. También señaló que esperan que Barranquilla lidere en 2026 el crecimiento de pasajeros en vuelos nacionales.

Con esta estrategia, el Atlántico busca fortalecer el turismo como motor de desarrollo económico y cultural, apoyado además en una infraestructura que supera los 300 hoteles, más de 9.000 habitaciones y 15 centros de convenciones, consolidándose también como un destino clave para eventos y turismo de negocios.