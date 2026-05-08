Alerta roja en la Costa Caribe por altas temperaturas: persistirá en las próximas semanas

La Guajira, Atlántico, Cesar, Magdalena, Sucre y Córdoba son los departamentos de la Costa Caribe que se encuentran en alerta roja por altas temperaturas. Según el IDEAM, estas condiciones persistirán durante las próximas semanas.

El IDEAM está haciendo un llamado especial por alta probabilidad de agotamiento por calor o insolación, especialmente en población vulnerable como personas mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Fuertes vientos y alto oleaje

Por otra parte, la Dimar está indicando que hasta el 12 de mayo se presentará un incremento significativo de los vientos y del oleaje en el Caribe colombiano. Los días de mayor afectación serán el 10 y el 11 de mayo.

“Se prevén vientos con velocidades cercanas a los 55 km/h y alturas de ola entre 2,6 y 3,8 metros, condiciones que podrían afectar la navegación, las actividades marítimas y las operaciones de embarcaciones menores”, indicó la Dimar.