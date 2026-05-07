Defensa de Nicolás Petro pide investigar a fiscal Laborde por exponer a menor en audiencia

El abogado de Nicolás Petro, Alejandro Carranza, sostuvo que durante la pasada diligencia en la que la Fiscalía solicitó medida de arresto contra su cliente, la fiscal Lucy Laborde habría exhibido públicamente imágenes y datos relacionados con dos menores de edad, entre ellos el hijo de Nicolás Petro.

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El defensor pidió que el video de la audiencia sea remitido a la Procuraduría General de la Nación para que evalúe posibles vulneraciones a los derechos de los menores.

“Al exhibir al nieto del presidente y a otro menor de edad, sin proteger sus identidades ni sus rostros, los exhibió públicamente en esa audiencia en donde estaba pidiendo el arresto”, afirmó el jurista.

Carranza agregó que “los menores tienen una protección reforzada en este país y especialmente ella sabía que al menor hijo de Nicolás le habían hecho ya amenazas de muerte y que debía ser tratado con mucha prudencia y no ser involucrado en el proceso”.

“Vulnera la protección de los niños”

Además, señaló que “al exhibir su rostro y mostrar sus ubicaciones y en dónde están, dónde se mueven, pues vulnera gravemente los derechos y la protección reforzada que tienen todos los niños en este país”.

Para este jueves estaba previsto reanudar las diligencias por los presuntos delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la fiscal presentó una excusa y la audiencia fue reprogramada para el primero de junio.

En esa diligencia preparatoria, el juez deberá decidir qué pruebas serán admitidas, rechazadas o excluidas dentro del juicio contra Nicolás Petro, decisión que podrá ser apelada por cualquiera de las partes ante el tribunal correspondiente.