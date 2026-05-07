Radican nuevo incidente de desacato contra la Uniatlántico por reintegro de Álvaro González

Un nuevo incidente de desacato fue radicado contra la Universidad del Atlántico por el presunto incumplimiento de la orden judicial del 10 de febrero que ordena el reintegro del exvicerrector de Bienestar Universitario, Álvaro González, a la institución.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Cabe recordar que ya se había presentado un incidente de desacato que fue archivado el pasado 27 de abril, luego de que el juez considerara que la creación del cargo de vicerrector de Regionalización cumplía con lo ordenado y se ajustaba al estado de salud del docente.

Aunque no estuvo totalmente de acuerdo con esa decisión, González aceptó el nuevo cargo y solicitó a la Universidad del Atlántico que le indicara los trámites para su posesión. Sin embargo, según su defensa, la institución no ha respondido.

“Situación que, transcurridos seis días y ya cincuenta y ocho días hábiles desde que la juez en segunda instancia tomó la decisión, la Universidad del Atlántico no ha llamado a cumplir efectivamente la orden”, afirmó Elvis Pozuelo, abogado del profesor Álvaro González.

El jurista agregó que “ni la jefatura de talento humano ni el señor vicerrector de la Universidad del Atlántico se han comunicado con el profesor Álvaro González Aguilar y con el suscrito, a efectos de continuar con los trámites para el reintegro de este al cargo de vicerrector de regionalización”.

Pozuelo aseguró además que “aquí se nota que hay una dilación a la posesión y casi que una burla”.

De acuerdo con el abogado, el juzgado ya fue informado sobre tres escritos remitidos a la universidad entre el 28 de abril y el 6 de mayo, en los que se insiste en el cumplimiento del fallo. Añadió que recientemente el despacho judicial emitió un auto requiriendo a la institución para que informe si ha cumplido o no con la orden de reintegro.