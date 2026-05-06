Hombre que agredió a empleada de hotel en Medellín quedó en libertad pese a antecedentes

Huesped ataca a empleada de un hotel en Medellín por negarse a tener relaciones sexuales. Foto: Cortesía.

Medellín

Un juez de control de garantías le concedió libertad condicional a José Abelardo Rocha Moncada, el hombre de 38 años señalado de agredir brutalmente a una trabajadora de un hotel en el centro de la ciudad.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del lunes 4 de mayo y quedaron registrados en cámaras de seguridad del establecimiento. Las imágenes, que circularon en redes sociales, muestran el momento en que el hombre desciende a la recepción cubierto únicamente con una toalla y, segundos después, ataca a la empleada de 23 años.

Según el reporte oficial, la víctima había acudido previamente a la habitación del huésped para entregarle ropa tras un servicio de lavado. En ese momento, el hombre le habría exigido que ingresara a vestirlo y sostener relaciones sexuales. Ante la negativa de la trabajadora, bajó a la recepción y la golpeó.

Tras su captura, el juez le impuso una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, que incluye una orden de alejamiento de la víctima y del establecimiento. La decisión se sustentó, entre otros aspectos, en antecedentes psiquiátricos del agresor.

“Al tipo se le imputaron los delitos, pero en el marco de las garantías que trae nuestro sistema penal, un juez de la República toma la decisión de darle libertad condicional, teniendo en consideración algunos aspectos de salud por condiciones psiquiátricas y otras consideraciones técnicas. El proceso penal sigue en su contra”, explicó Manuel Villa, secretario de Seguridad.

Antecedentes del agresor

Esta no sería la primera vez que Rocha Moncada queda en libertad. Desde 2021 registra antecedentes judiciales, entre ellos un proceso por homicidio y porte ilegal de armas. El hombre, oriundo de Paime, Cundinamarca, sería además propietario de una empresa de criminalística en Bogotá.

Días antes de la agresión, el 1 de mayo, ya había sido retenido por otro altercado, pero en esa ocasión también recuperó la libertad.

De acuerdo con información entregada por personal del hotel Plaza Mayor 44 a Caracol Radio, el hombre había presentado comportamientos agresivos y obscenos desde su llegada, en la noche del domingo 3 de mayo. Incluso, habría acosado a otra empleada que realizaba labores de aseo en su habitación.

El caso ha generado rechazo e indignación en la ciudadanía. El alcalde Federico Gutiérrez se pronunció al respecto, lamentando el caso y advirtiendo el peligro que podría representar la libertad del agresor.

“Casi la mata. Es evidente el peligro que este tipo representa para la sociedad y para nuestras mujeres. Soy respetuoso de la justicia, pero a todas luces esto no es justo con la víctima”, indica la publicación del alcalde.

La joven agredida permanece con una incapacidad médica de 10 días y, según sus allegados, teme por su seguridad tras la decisión judicial.