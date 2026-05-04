Cambia la fecha de imputación de cargos contra alias ‘Calarcá’: ahora será el 12 de mayo

Justicia

La Fiscalía General de la Nación confirmó que Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, será imputado el 12 de mayo ante un juez penal municipal con función de control de garantías de Villavicencio (Meta).

La fecha de la diligencia se modificó, pues inicialmente se informó que sería el próximo 5 de mayo.

La investigación contra el cabecilla de las disidencias de las Farc fue realizada por el Grupo de Tareas Especiales, integrado por la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Unidad Especial de Investigación (UEI), además de un equipo de investigadores y analistas.

Debido a esto, un fiscal le imputará los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en persona protegida, homicidio agravado y utilización de medios y métodos de guerra ilícitos (por el empleo de minas antipersonal).

Alexander Díaz Mendoza, alias ‘Calarcá’, responderá por los crímenes en los que habría participado desde el 16 de enero de 2024 hasta la fecha.