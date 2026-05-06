Aplazan para 2027 juicio contra exalcalde de La Estrella, Antioquia, Juan Sebastián Abad

La Estrella, Antioquia

Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación aplazó la audiencia de juicio oral contra el exalcalde del municipio de La Estrella, Juan Sebastián Abad, investigado por presuntas irregularidades en contratación pública relacionadas con proyectos del sistema de acueducto entre los sectores de Tablaza y Pueblo Viejo.

Aunque la audiencia preparatoria estaba prevista inicialmente para octubre de 2025 y el juicio oral había sido fijado para este 4 de mayo de 2026, ninguna de las diligencias se realizó en las fechas programadas, por lo que el proceso fue reprogramado.

La nueva fecha para la audiencia preparatoria quedó fijada para el 18 de marzo de 2027, mientras que las sesiones del juicio oral fueron programadas para los días 4, 5, 6, 19, 20, 26 y 27 de mayo de 2027.

En su momento, el exalcalde le aseguró a Caracol Radio que estaba tranquilo con su defensa y reitero que los recursos para el contrato cuestionado fueron asegurados y las obras finalmente ejecutadas y entregadas.

¿Quiénes son los investigados?

En este proceso también aparecen vinculados varios exfuncionarios y particulares, entre ellos Ana María Ríos, Carlos Augusto Aguirre, Edgar Jaime Tamayo, María Clara Mejía, Julián Higuita, José Nelson Jaramillo y Juan Carlos Bustamante.

Según la Fiscalía, los investigados deberán responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros.

La investigación está relacionada con presuntas irregularidades en la gestión y ejecución de contratos vinculados con el sistema de acueducto en esa zona del sur del Valle de Aburrá.

Con el inicio del juicio oral, previsto ahora para 2027, la Fiscalía y las defensas comenzarán la presentación formal de pruebas y argumentos dentro del proceso judicial.