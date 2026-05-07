Ola de calor seguirá golpeando a la Costa Caribe con temperaturas superiores a los 38 grados

La intensa ola de calor que se registra en el norte del país continuará afectando a varias ciudades de la Costa Caribe colombiana durante los próximos días, con temperaturas que superarán los 38 grados Celsius y sensaciones térmicas por encima de los 40 grados.

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Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Riohacha están entre las ciudades más impactadas por las altas temperaturas, en medio de condiciones climáticas secas que se mantendrán durante el fin de semana.

Según expertos, este panorama es generado por un sistema de alta presión acompañado del ingreso de polvo del Sahara, fenómeno que además impidió el desarrollo de la Onda Tropical #1 y redujo significativamente las probabilidades de lluvias en la región.

Autoridades explican las causas del fenómeno

La meteoróloga de CorpoGuajira, Leidys Rodríguez, explicó que las condiciones atmosféricas actuales favorecen el aumento extremo de las temperaturas en gran parte del Caribe colombiano.

“Aunque recientemente tuvimos el paso de la primera onda tropical de la temporada, este sistema no generó las lluvias esperadas debido a la presencia simultánea de dos condiciones atmosféricas importantes: un sistema de alta presión y el ingreso de polvo del Sahara. El sistema de alta presión favorece la presencia de aire seco y cálido, mientras que el polvo sahariano limita la formación de nubosidad y precipitaciones. Esto provoca cielos mayormente despejados y un incremento significativo de la radiación solar”, explicó Rodríguez.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones podrían extenderse durante varios días más, especialmente en zonas urbanas y costeras.

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Recomendaciones ante la ola de calor

Ante las elevadas temperaturas, el Sistema de Alertas Tempranas recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada y evitar la exposición prolongada al sol entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde. Asimismo, sugirió el uso de protector solar, ropa ligera y elementos de protección como gorras o sombreros para reducir los riesgos asociados al calor extremo.

Las autoridades ambientales también hicieron un llamado a evitar quemas abiertas debido a las condiciones secas que predominan actualmente en gran parte de la región Caribe.