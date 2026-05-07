Ataques armados contra cárceles de Barranquilla y Valledupar encienden alarmas en el Inpec

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en las afueras de las cárceles Cárcel Modelo de Barranquilla y Cárcel de Máxima y Mediana Seguridad de Valledupar La Tramacúa, luego de que hombres armados en motocicleta dispararan contra las fachadas de ambos centros penitenciarios.

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El primer caso se registró en Barranquilla, donde sujetos en moto abrieron fuego contra la fachada de la Cárcel Modelo, ubicada en el sector de la Vía 40. Aunque el ataque no dejó personas heridas, sí generó temor entre trabajadores del Inpec, internos y residentes de la zona.

El atentado ocurrió apenas un día después de que circulara un video en redes sociales en el que presuntos integrantes de la estructura criminal conocida como ‘Los Pepes’ lanzaban amenazas contra guardianes del Inpec.

Allí advertían represalias si procedían con el traslado de Digno Palomino, cabecilla de ‘Los Pepes’.

Ataque en Valledupar

Un hecho similar se presentó en Valledupar: un hombre que se movilizaba en motocicleta llegó hasta la cárcel La Tramacúa y realizó cuatro disparos contra la puerta principal del penal.

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El ataque tampoco dejó víctimas, pero aumentó la preocupación entre funcionarios penitenciarios.

Ante la situación, el Inpec activó protocolos especiales de seguridad como el refuerzo de controles en accesos, garitas y perímetros de vigilancia, así como recomendaciones especiales para los desplazamientos del personal penitenciario fuera de servicio.