ISA Energía suspenderá servicio en más de 20 sectores de Barranquilla y Puerto Colombia el 9 de mayo

ISA Energía anunció una suspensión programada del servicio de energía en barrios del norte y suroccidente de Barranquilla para este sábado 9 de mayo, como parte del cierre de los trabajos ejecutados en la subestación Nueva Barranquilla.

Entérese de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

La compañía realizará el retiro de una subestación móvil de 25 Megavoltio-Amperio (MVA), utilizada para reducir impactos durante el reemplazo de un transformador de potencia adelantado el pasado 26 de abril.

“Estas maniobras son fundamentales para garantizar un servicio de energía cada vez más confiable para Barranquilla y su área de influencia”, informó ISA Energía.

Barrios y sectores que tendrán suspensión del servicio

Las interrupciones iniciarán desde las 2:30 a.m. y se extenderán, dependiendo del sector, hasta las 11:30 a.m.

Entre los barrios y sectores afectados se encuentran:

Miramar

Tabor

Nuevo Horizonte

La Cumbre

Los Alpes

Ciudad Jardín

América

Nogales

Campo Alegre

Villa Santos

Portal de Miramar

La Colina Campestre

Mirador de la Colina

Las Estrellas

Porvenir

Juan Mina

La Pradera

Villa del Rosario

Los Ángeles

Alameda del Río

Villa Campestre

Boulevard Ciudad del Mar

Sectores de Puerto Colombia

Además, se verán impactados puntos comerciales y de servicios sobre la Avenida Circunvalar, incluyendo Auto Norte, Auto Litoral, estación Miramar, distribuidora Nissan, Plaza Florencia, Carulla, Clínica Porto Azul y Sabrag Radiólogos.

Maniobras de normalización

ISA Energía explicó que las maniobras de restablecimiento comenzarán desde las 8:00 a.m. en algunos sectores y finalizarán hacia las 11:30 a.m. en las zonas restantes.

La empresa también señaló que se realizarán maniobras preventivas adicionales para evitar sobrecargas durante las transferencias del sistema eléctrico.

Lea también: Operativo de desalojo de la SAE a Iglesia Vida Abundante genera controversia en Barranquilla

“La compañía reitera su compromiso con la ejecución segura y eficiente de este tipo de trabajos para mejorar la estabilidad del servicio en Barranquilla”, concluyó ISA Energía.