ISA Energía suspenderá servicio en más de 20 sectores de Barranquilla y Puerto Colombia el 9 de mayo
La interrupción del servicio eléctrico se realizará entre las 3:00 a.m. y las 11:00 a.m.
ISA Energía anunció una suspensión programada del servicio de energía en barrios del norte y suroccidente de Barranquilla para este sábado 9 de mayo, como parte del cierre de los trabajos ejecutados en la subestación Nueva Barranquilla.
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La compañía realizará el retiro de una subestación móvil de 25 Megavoltio-Amperio (MVA), utilizada para reducir impactos durante el reemplazo de un transformador de potencia adelantado el pasado 26 de abril.
“Estas maniobras son fundamentales para garantizar un servicio de energía cada vez más confiable para Barranquilla y su área de influencia”, informó ISA Energía.
Barrios y sectores que tendrán suspensión del servicio
Las interrupciones iniciarán desde las 2:30 a.m. y se extenderán, dependiendo del sector, hasta las 11:30 a.m.
Entre los barrios y sectores afectados se encuentran:
- Miramar
- Tabor
- Nuevo Horizonte
- La Cumbre
- Los Alpes
- Ciudad Jardín
- América
- Nogales
- Campo Alegre
- Villa Santos
- Portal de Miramar
- La Colina Campestre
- Mirador de la Colina
- Las Estrellas
- Porvenir
- Juan Mina
- La Pradera
- Villa del Rosario
- Los Ángeles
- Alameda del Río
- Villa Campestre
- Boulevard Ciudad del Mar
- Sectores de Puerto Colombia
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Además, se verán impactados puntos comerciales y de servicios sobre la Avenida Circunvalar, incluyendo Auto Norte, Auto Litoral, estación Miramar, distribuidora Nissan, Plaza Florencia, Carulla, Clínica Porto Azul y Sabrag Radiólogos.
Maniobras de normalización
ISA Energía explicó que las maniobras de restablecimiento comenzarán desde las 8:00 a.m. en algunos sectores y finalizarán hacia las 11:30 a.m. en las zonas restantes.
La empresa también señaló que se realizarán maniobras preventivas adicionales para evitar sobrecargas durante las transferencias del sistema eléctrico.
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“La compañía reitera su compromiso con la ejecución segura y eficiente de este tipo de trabajos para mejorar la estabilidad del servicio en Barranquilla”, concluyó ISA Energía.