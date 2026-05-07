La plataforma editorial Lazoos impulsa la tenencia responsable de mascotas en Medellín

Medellín, Antioquia

Lazoos es una nueva apuesta editorial enfocada en las mascotas y la convivencia responsable. La multiplataforma, que circula de manera gratuita en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín, nace como respuesta a los cambios que han tenido los hogares colombianos, donde los animales de compañía hoy hacen parte activa de las denominadas familias multiespecie.

El eje central del proyecto es promover la tenencia responsable, elevando la conversación sobre bienestar, salud, adopción, convivencia y el rol de los tutores de mascotas, con el objetivo de crear cultura ciudadana en torno a los animales domésticos.

Impacto en el consumo de los hogares

Según Gladys Loaiza, gerente de la editorial de Lazoos, las familias multiespecie son un fenómeno que ha generado cambios en la vida social y económica de la sociedad. “Las mascotas ya son parte del hogar; incluso, hoy existe una parte importante del presupuesto familiar destinada a su bienestar y cuidado”, afirmó la gerente.

¿Dónde encontrar los ejemplares?

Bajo el eslogan de “Conexiones que dejan huella”, la revista circula de manera trimestral en su versión impresa en distintos conjuntos residenciales de estratos 3, 4, 5 y 6 de la ciudad, y también está disponible en formato digital a través de www.lazoos.co y sus redes sociales; esto les permite llegar a distintos públicos de la capital antioqueña y del país.

Por otra parte, la periodista y directora del proyecto, Berta Lucía Gutiérrez, destacó que este lanzamiento reconoce una realidad que ya está presente en la mayoría de los hogares colombianos, reflejando cambios en la maternidad, la natalidad y las formas de conformar relaciones.

Según explicó, de acuerdo con datos del DANE, el 63 % de los hogares colombianos tiene al menos una mascota; es decir, 2 de cada 3 familias tienen al menos un perro o un gato. “Este es un cambio que se ha dado casi drásticamente, porque en el 2020 era el 48 %, y que va a seguir aumentando con toda seguridad. Nosotros lo que hicimos fue reconocer una realidad y saber que hay una cantidad de cosas por contar”.

Finalmente, Gutiérrez explicó que este proyecto cuenta con un amplio contenido periodístico, informativo, educativo y comercial, pensado para cualquier ciudadano que quiera acceder a información útil sobre el nuevo estilo de vida ligado al mundo animal.