Medellín impulsa el bienestar emocional de adultos mayores con perros rescatados de La Perla

Medellín

La Alcaldía de Medellín bajo el programa de Intervenciones Asistidas con Perros (IAP) empezó con la realización de jornadas sociales que facilitan el contacto canino para reducir niveles de ansiedad y fomentar el bienestar emocional de los residentes.

En la actividad participaron caninos del Centro de Bienestar Animal La Perla, identificados como Chagualo, Candelaria y Manila. Estos animales, que fueron rescatados de situaciones de abandono, actualmente ejercen como facilitadores en terapias dirigidas a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

El programa está bajo la dirección de la Subsecretaría de Protección y Bienestar Animal. Su ejecución requiere un equipo interdisciplinario de veterinarios, etólogos y trabajadores sociales que supervisan tanto la salud de los pacientes como el comportamiento de los animales en estos encuentros.

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Los perros seleccionados para este programa, pasan por un proceso de adiestramiento positivo y evaluación comportamental. Según la Secretaría de Medio Ambiente, solo los ejemplares con perfiles de alta sociabilidad y obediencia, participan en estas intervenciones para garantizar la seguridad del proceso.

Esta iniciativa se desprende de la política pública de Intervenciones Asistidas creada en 2017. El programa busca articular el bienestar animal con los servicios sociales del Distrito, extendiendo su alcance a niños bajo protección estatal, adultos mayores, funcionarios públicos y, próximamente, mujeres víctimas de violencia.

La administración distrital reportó que este tipo de terapias contribuye a la estimulación de la memoria activa y al manejo del estrés. Con esta estrategia, se busca demostrar la viabilidad de los animales rescatados como apoyo en procesos de salud pública y asistencia social.