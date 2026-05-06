Zarigüeya albina fue atendida para su valoración luego de 20 años sin registro en el CAVR

Medellín, Colombia

Bomberos de Medellín hizo entrega de una zarigüeya macho adulta con una condición particular de albinismo al Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

A través del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación (CAVR) de fauna silvestre, el individuo fue valorado por un equipo de profesionales, entre ellos médicos, veterinarios, biólogos, zootecnistas y microbiólogos, luego de deducirse la posibilidad de ceguera en el animal.

Condición genética poco común

El individuo atendido padece de la ausencia de pigmentación en el pelaje, la piel y los ojos, una variación genética conocida como albinismo. Pese a las posibles desventajas que esta condición representa en el mundo animal, el macho evidenció una gran capacidad de supervivencia en su entorno natural.

Valoración clínica

“Es importante comentarle a la ciudadanía que este es un individuo que creíamos que posiblemente estaría ciego. Lo mandamos donde el oftalmólogo, gracias a la articulación con la Universidad CES, y es un animal que ve perfectamente”, manifestó Andrés Alberto Gómez Higuita, profesional universitario del Grupo Fauna del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El CAVR determinó que el animal tiene condiciones funcionales óptimas, pese a presentar una pequeña lesión en su cola y una fractura en uno de sus dientes.

Diversidad biológica de especies en el territorio

De acuerdo con Gómez Higuita, el albinismo puede estar asociado a cruces entre individuos cercanos; sin embargo, en el Valle de Aburrá no hay evidencia de poblaciones aisladas.

“Estamos revisando artículos científicos y estudios realizados por algunos investigadores de la Universidad de Antioquia, de la Universidad CES, entre otras, en poblaciones naturales acá en el territorio metropolitano. Por lo cual, tomamos muestras de este adulto, pelos, sangre, entre otros, para identificar la diversidad genética que hay en el territorio metropolitano con las zarigüeyas”, añadió.

Este hallazgo es destacado como un registro poco frecuente que aporta al conocimiento de la fauna silvestre en el territorio y promueve la desestigmatización, evitando generar alarma en la ciudadanía.