Mascotas que descontrolan la fauna: más de 130 animales silvestres heridos en 2026

Antioquia

Se generó una alerta ambiental entorno a la crisis que está viviendo la fauna silvestre en relación con la fauna doméstica. Según Cornare, los niveles han llegado a puntos críticos.

Según la autoridad ambiental, solo en lo corrido de 2026, 131 animales silvestres han ingresado heridos al Centro de Atención y Valoración (CAV) tras ataques de perros y gatos, dentro de un total superior a 1.200 ingresos registrados del presente año.

El dato más alarmante es la letalidad: el 80% de los animales atacados muere antes de recibir atención o durante su proceso de recuperación, lo que convierte esta problemática en una de las principales amenazas silenciosas para la biodiversidad en la región.

Rastreo a lo largo de los años

La tendencia se da de manera ascendente. En 2020 se reportaron 27 casos; en 2021, 94; en 2022, 142; en 2023, 249; en 2024, 500 y en 2025, 514, evidenciando un crecimiento en nada más que cinco años.

Las víctimas comprenden una amplia diversidad de especies. Principalmente, zarigüeyas, puercoespines, aves (paseriformes, rapaces y acuáticas), perezosos, comadrejas, iguanas, serpientes e incluso tigrillos. En el caso de las tortugas, muchas son atacadas en condiciones de cautiverio.

Trascendiendo de las cifras, el impacto ecológico también arroja algunas alarmas; con crías huérfanas, nidos abandonados, pérdida directa de individuos y alteraciones en el equilibrio de los ecosistemas.

Riesgos en términos de salud y enfermedades

Se le suma, pues, un riesgo sanitario creciente por la posible transmisión de enfermedades como distemper, parvovirus, leucemia y sida.

Los municipios con mayor número de reportes han sido: Rionegro, Marinilla, El Retiro, Guarne, La Ceja, San Vicente, entre otros. Este fenómeno refleja que ya no es aislado, alerta sobre una problemática extendida en el territorio.

Medidas de cuidado ambiental

Desde Cornare, advierten que, aunque estos ataques responden al instinto natural de perros y gatos, lo que recae en la tenencia irresponsable. Permitir que las mascotas deambulen sin control, especialmente en zonas verdes o boscosas, es el factor determinante en esta crisis.

El llamado por las autoridades es contundente es, supervisión permanente, vacunación, identificación y restricción del acceso a áreas naturales.

Se invita a medidas urgentes para frenar una tendencia que ya está dejando cifras récord y un daño ecológico difícil de revertir.