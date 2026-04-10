Alcaldía de Medellín abre capacitaciones gratuitas en primeros auxilios para perros y gatos

Medellín

Para fortalecer la red de protección de animales domésticos o de compañía en la ciudad, la alcaldía de Medellín y la Fundación Franz Weber, anunciaron una colaboración que abre las puertas a una nueva convocatoria para el Curso Gratuito de Primeros Auxilios para Animales de Compañía. Esta iniciativa va dirigida a tutores, rescatistas, paseadores y a los ciudadanos que estén interesados en aprender cómo reaccionar ante situaciones críticas o de riesgo que involucren a perros y gatos.

Este programa académico fue diseñado por médicos veterinarios especializados en la atención de emergencias domésticas, brindando a los participantes herramientas prácticas para reaccionar correctamente ante accidentes cotidianos y eventos inesperados complejos como desastres naturales.

“Este tipo de alianzas nos permite avanzar en la protección integral de los animales en Medellín y lograr que más personas estén preparadas para actuar de manera oportuna. Queremos que cada vez más ciudadanos tengan herramientas para responder en momentos críticos y salvar vidas”, comentó la subsecretaria de Protección y Bienestar Animal, Elizabeth Coral.

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El curso estará dividido en siete unidades didácticas que abordan situaciones de emergencia como: manejo de heridas, hemorragias, contusiones, quemaduras, descargas eléctricas, fracturas, emergencias neurológicas, reanimación cardiopulmonar y primeros auxilios en escenarios de desastre.

Por otro lado, la formación también incluye recomendaciones para el cuidado preventivo, como la preparación de un kit de emergencia animal, protocolos de evacuación segura, atención inmediata en caso de lesiones y cuidados posteriores o terapéuticos, afianzando la cultura de protección y tenencia responsable de mascotas.

El objetivo de estas capacitaciones es que las personas puedan adquirir conocimiento sobre cómo actuar de manera organizada e integral frente a situaciones de riesgo, priorizando tanto la integridad humana como la de los animales de compañía.

La convocatoria está disponible para todos los habitantes de Medellín, y no requiere conocimientos previos en temas de atención animal. Las personas interesadas pueden inscribirse sin costo a través del enlace oficial: https://escuelaffw.org/escuela/primeros-auxilios-en-animales-de-companiaalcmedellin/