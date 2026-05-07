Gianni Infantino, presidente de la FIFA, responde a críticas por precios de boletas para el Mundial

De manera irónica el actual presidente de la FIFA desde 2016, Gianni Infantino se refirió a la polémica que abarca todo el tema relacionado con los precios de las entradas para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en Estados Unidos, Mexico y Canada.

Esto debido a que, en la página de reventa de entradas de la FIFA, existen boletas para la final del torneo mundialista por un valor de hasta dos millones de dólares. Al ser cuestionado por esto, el directivo del organismo futbolístico aclaró que la reventa es legal en EE. UU y adicionalmente menciono que deben adaptarse a la demanda que genera un evento de dicha magnitud.

¿Por qué los precios de las entradas para el Mundial 2026 son tan altos?

En medio de la Conferencia Global del Instituto Milken que tuvo lugar en Los Ángeles, en Estados Unidos; Gianni Infantino indicó que la FIFA debe adaptarse a un mercado tan desarrollado para el entretenimiento, como lo es el del país norteamericano: “Tenemos que tener en cuenta el mercado; operamos en el país con el mercado del entretenimiento más desarrollado del mundo. Por lo tanto, debemos aplicar precios de mercado”, manifestó el directivo.

“En Estados Unidos, la reventa de entradas también está permitida. Así que, si vendieras entradas a un precio demasiado bajo, se revenderían a un precio mucho más alto. En realidad, aunque algunos afirmen que nuestros precios son altos, estas entradas terminan en el mercado de reventa a un precio aún mayor, más del doble”, aclaró Infantino.

Entradas para la final del Mundial 2026 por un valor de 2 millones de dólares

Al ser consultado por casos como el de la final del Mundial 2026, en donde existen entradas para el partido decisivo del torneo, que gracias a la reventa llegan a venderse por un valor superior al millón de dólares, Gianni Infantino manifestó: “Si algunas personas ponen a la venta en el mercado secundario algunas entradas para la final a 2 millones de dólares, en primer lugar, eso no significa que la entrada cueste dos millones de dólares”.

De forma irónica, el directivo dijo que, si alguien llega a comprar una entrada por dicho valor, él mismo le llevará comida hasta su lugar: “En segundo lugar, no significa que alguien vaya a comprar esas entradas. De hecho, si alguien compra una entrada por 2 millones de dólares, yo mismo le llevaré un perrito caliente y una Coca-Cola para asegurarme de que disfrute de una experiencia fantástica”.

Acusaciones a la FIFA por los altos precios de las entradas para el Mundial 2026

La organización Football Supporters Europe (FSE) acusó a la FIFA por “extorsión y una traición monumental” debido a los costos que conlleva adquirir una entrada para el evento futbolístico más importante del 2026. La FSE indicó que, en comparación con los torneos mundialistas anteriores, los precios de las entradas aumentaron hasta un 500%.

En Qatar 2022, una entrada para la final del torneo se conseguía por un valor de 1600 dólares, mientras que para el último partido del Mundial 2026, los precios en las entradas básicas existen desde los 11.000 dólares.

Ante esta situación, el presidente Gianni Infantino mencionó: “Tenemos un 25 por ciento de las entradas para los partidos de la fase de grupos que se pueden comprar por menos de 300 dólares. En Estados Unidos no se puede ir a ver un partido universitario de cierto nivel por menos de 300 dólares. Y esto es el Mundial”,

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