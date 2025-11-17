Gianni Infantino metió a Colombia entre las favoritas para ganar el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA con Néstor Lorenzo, entrenador de la Selección Colombia / Oficial de Gianni Infantino, en Instagram.

La Selección Colombia venció 2-1 a Nueva Zelanda en el partido amistoso previó a la Copa del Mundo del 2026. Este encuentro se jugó en el Chase Stadium, que normalmente es la casa del Inter Miami; esta vez, el invitado especial fue Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

El compromiso se dio en un marco maravilloso para la afición colombiana, que estuvo de local en este juego ante los neozelandeses. La capacidad del estadio es para 18.000 espectadores, y las camisetas amarillas predominaron en la noche del sábado.

“Estadio lleno, todos con la camiseta de Colombia, fenomenal, un público excepcional, una hinchada única en el mundo”, comentó Infantino, luego de que se terminará el partido.

Lo que desde ya, deja ver como se vivirá la fiesta del fútbol el próximo año, cuando la Tricolor esté diputando el Mundial, ya que la hinchada colombiana, siempre se roba el protagonismo en los eventos deportivos de talla internacional.

En diálogo con la periodísta deportiva, Marcela Monsalve, el presidente de la FIFA se atrevió a hablar sobre el futuro de la Selección en el 2026: “ Creo que la Selección Colombia tiene un muy buen equipo, va a ser una de las favoritas del Mundial, seguro”.

Ante la pregunta de qué jugador colombiano se llevaría para su equipo, el presidente de la FIFA indicó “Hay muchísimos colombianos, el ‘Pibe’ Valderrama, de estos James Rodríguez, hay muchos, todos los once, los que están en el banquillo también. Todos son muy buenos”.

Finalizando la conversación y ya pensando en las designaciones arbitrales que impartirán justicia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, Infantino, destacó la transparencia con la que se manejarán los encuentros.

“El reglamento por el Mundial es el que conocemos, vamos a intentar que los árbitros sean los mejores del mundo, que todos la pasen bien“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo, volverá a jugar este martes 18 de noviembre ante la Selección de Australia a partir de las 8:30 p.m. (hora Colombia), en el que será su último partido de este año.