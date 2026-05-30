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30 may 2026 Actualizado 03:44

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Fútbol

Millonarios goleó escandalosamente a Atlético por Copa Colombia: así quedaron los grupos

Repase las posiciones de todos los grupos y los clasificados a ocatvos de final

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La fase de grupos (1A) de la Copa Colombia está llegando a su fin. Solo resta por disputarse el encuentro entre Medellín y Cúcuta, válido por la fecha 4 del certamen y para darle paso a la fase 1B.

Sin embargo, la mayoría de clasificados a octavos de final ya se conocen, luego de terminada la fecha 5 este viernes 29 de mayo. Esta, contó con la goleada escandalosa de Millonarios por 1-8 a Atlético FC en el Pascual Guerrero y los empates de Cúcuta con Fortaleza (0-0) y de Leones con Medellín (1-1).

En el partido que cerró el semestre para el Embajador, anotaron Rodrigo Contreras (5′), Julián Angulo (20′ y 35′), Leonardo Castro (26′ y 33′), Sebastián Valencia (74′ y 88′) y David Mackalister Silva (85′). Por el equipo vallecaucano descontó Santiago Saavedra al 82′.

Así van la posiciones de los grupos de Copa Colombia

Grupo A

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Cali4+812
2Alianza4+77
3Boca Juniors407
4Bucaramanga413
5Real Santander4-120

Grupo B

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Millonarios4+910
2Llaneros4+59
3Boyacá Chicó 4+35
4Patriotas4-32
5Atlético FC4-141

Grupo C

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Fortaleza4+25
2Medellín3+15
3Leones 4-15
4Cúcuta303
5Orsomarso 4-23

Grupo D

POSEQUIPOJ+/-PTS
1Deportivo Pereira4+28
2Real Cundinamarca4+27
3Águilas Doradas 4+36
4Jaguares4+14
5Independiente Yumbo4-81
David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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