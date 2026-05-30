Millonarios goleó escandalosamente a Atlético por Copa Colombia: así quedaron los grupos
Repase las posiciones de todos los grupos y los clasificados a ocatvos de final
La fase de grupos (1A) de la Copa Colombia está llegando a su fin. Solo resta por disputarse el encuentro entre Medellín y Cúcuta, válido por la fecha 4 del certamen y para darle paso a la fase 1B.
Sin embargo, la mayoría de clasificados a octavos de final ya se conocen, luego de terminada la fecha 5 este viernes 29 de mayo. Esta, contó con la goleada escandalosa de Millonarios por 1-8 a Atlético FC en el Pascual Guerrero y los empates de Cúcuta con Fortaleza (0-0) y de Leones con Medellín (1-1).
En el partido que cerró el semestre para el Embajador, anotaron Rodrigo Contreras (5′), Julián Angulo (20′ y 35′), Leonardo Castro (26′ y 33′), Sebastián Valencia (74′ y 88′) y David Mackalister Silva (85′). Por el equipo vallecaucano descontó Santiago Saavedra al 82′.
Así van la posiciones de los grupos de Copa Colombia
Grupo A
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Cali
|4
|+8
|12
|2
|Alianza
|4
|+7
|7
|3
|Boca Juniors
|4
|0
|7
|4
|Bucaramanga
|4
|1
|3
|5
|Real Santander
|4
|-12
|0
Grupo B
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Millonarios
|4
|+9
|10
|2
|Llaneros
|4
|+5
|9
|3
|Boyacá Chicó
|4
|+3
|5
|4
|Patriotas
|4
|-3
|2
|5
|Atlético FC
|4
|-14
|1
Grupo C
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Fortaleza
|4
|+2
|5
|2
|Medellín
|3
|+1
|5
|3
|Leones
|4
|-1
|5
|4
|Cúcuta
|3
|0
|3
|5
|Orsomarso
|4
|-2
|3
Grupo D
|POS
|EQUIPO
|J
|+/-
|PTS
|1
|Deportivo Pereira
|4
|+2
|8
|2
|Real Cundinamarca
|4
|+2
|7
|3
|Águilas Doradas
|4
|+3
|6
|4
|Jaguares
|4
|+1
|4
|5
|Independiente Yumbo
|4
|-8
|1