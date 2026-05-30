Millonarios goleó escandalosamente a Atlético por Copa Colombia: así quedaron los grupos

La fase de grupos (1A) de la Copa Colombia está llegando a su fin. Solo resta por disputarse el encuentro entre Medellín y Cúcuta, válido por la fecha 4 del certamen y para darle paso a la fase 1B.

Sin embargo, la mayoría de clasificados a octavos de final ya se conocen, luego de terminada la fecha 5 este viernes 29 de mayo. Esta, contó con la goleada escandalosa de Millonarios por 1-8 a Atlético FC en el Pascual Guerrero y los empates de Cúcuta con Fortaleza (0-0) y de Leones con Medellín (1-1).

En el partido que cerró el semestre para el Embajador, anotaron Rodrigo Contreras (5′), Julián Angulo (20′ y 35′), Leonardo Castro (26′ y 33′), Sebastián Valencia (74′ y 88′) y David Mackalister Silva (85′). Por el equipo vallecaucano descontó Santiago Saavedra al 82′.

Así van la posiciones de los grupos de Copa Colombia

Grupo A

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Cali 4 +8 12 2 Alianza 4 +7 7 3 Boca Juniors 4 0 7 4 Bucaramanga 4 1 3 5 Real Santander 4 -12 0

Grupo B

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Millonarios 4 +9 10 2 Llaneros 4 +5 9 3 Boyacá Chicó 4 +3 5 4 Patriotas 4 -3 2 5 Atlético FC 4 -14 1

Grupo C

POS EQUIPO J +/- PTS 1 Fortaleza 4 +2 5 2 Medellín 3 +1 5 3 Leones 4 -1 5 4 Cúcuta 3 0 3 5 Orsomarso 4 -2 3

Grupo D