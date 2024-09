Presidente de la FIFA elogió a la Selección Colombia: Estas fueron sus declaraciones

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, volvió a territorio de Colombia, en medio de la clausura del Mundial Femenino Sub-20 y de la celebración de los 100 años de la Federación Colombiana de Fútbol. El mandatario del ente rector del deporte rey fue uno de los invitados estelares en la celebración de la máxima institución del fútbol en el país.

En su visita por Bogotá, Infantino habló de los aspectos que le gustaron de la capital, y lo que le atrajo de la ciudad, que acogió la final del torneo que dejó como nuevo campeón a Corea del Norte. “Hemos visitado un poquito Bogotá que es una ciudad muy linda, con mucha cultura y mucha historia, y todos estos temas me gustan después del fútbol”, expresó.

El equipo de los mejores

Además de ponderar a la capital de la república, el directivo elogió a la actual Selección Colombia, y destacó su trabajo con las actuaciones estelares en la Eliminatoria, y la pasada Copa América. Para el italiano, Colombia es un equipo que asegurará tiquete a la siguiente cita orbital del fútbol, que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esta Selección está jugando muy bien. Hemos visto una Copa América excepcional, unas eliminatorias muy bien. Veremos en el próximo mundial y hay muchos jugadores que pueden estar en ese equipo de las estrellas”, añadió. Por último, Gianni Infantino se despidió de todos los fanáticos del fútbol con un caluroso y amistoso “Que viva Colombia”.

🎥 ¡Estamos en vivo! 👔⚽



Invitado de lujo en la gala de la #FCF100AÑOS, nos acompaña Gianni Infantino, Presidente de la FIFA.



🔗https://t.co/FGL8b0W6b6#LaSeleNosUne#TodosSomosColombia🇨🇴 pic.twitter.com/o0jIvThN1I — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 22, 2024

Alistando maletas para subir al Alto

El equipo nacional afrontará su siguiente fecha de Eliminatorias ante Bolivia y Chile, respectivamente. El primer partido será el jueves 10 de octubre a las 3:00 PM (hora Colombia), ante un retador escenario, jugando a 4.150 metros de altura. Por su parte, el siguiente duelo ante la similar de Chile será el martes 15 de octubre a las 3:30 PM (hora Colombia), en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Aún no ha sido revelada la convocatoria designada por el técnico Néstor Lorenzo, quien no podrá contar con Yerson Mosquera por lesión. Otra de las dudas del entrenador argentino es la alineación de Jhon Jader Durán, que debido a acumulación de tarjetas amarillas no podrá estar en el duelo contra Bolivia, pero si podrá ser tenido en cuenta ante el seleccionado rojo.