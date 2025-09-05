Gianni Infantino le envió mensaje a la Selección Colombia por la clasificación al Mundial del 2026

La Selección Colombia clasificó al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México del 2026, tras haber ganado el partido de este jueves 4 de septiembre, 3-0 ante Bolivia, en un excepcional marco en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.

Con este triunfo la Tricolor logró su tercera clasificación de las últimas cuatro ediciones del Mundial. Estuvo presente en Brasil 2014 (en la que es su mejor participación, llegó hasta los cuartos de final) y Rusia 2018 (octavos de final).

¿Qué dijo el presidente de la FIFA?

Ante este gran paso de en la historia del fútbol colombiano, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, envió un sentido mensaje a través de Instagram dando la bienvenida a los colombianos al próximo Mundial del 2026.

“Los jugadores colombianos son reconocidos por su talento y entrega y los aficionados son célebres por su pasión y entusiasmo”, mencionó Infantino resaltando las cualidades del equipo colombiano y la alegría de sus hinchas que estarán presentes en Estados Unidos, Canadá y México.

“Por eso es un placer darles la bienvenida al escenario más importante del fútbol por tercera vez en las últimas cuatro ediciones, en las que han alcanzado en dos ocasiones la fase de eliminación directa”, añadió.

La Federación Colombiana de Fútbol, también emitió en las primeras horas de la mañana del viernes 5 de septiembre un comunicado agradeciendo la bienvenida de Infantino, donde indicó “Profundo agradecimiento al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por su cálido mensaje de felicitación y bienvenida a la Selección Colombia Masculina de Mayores, tras asegurar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.”

¿Qué países en Sudamérica irán al Mundial?

Por Sudamérica ya los seis cupos a la gran cita orbital están definidos, encabezados por la campeona del mundo, Argentina. Le sigue Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. Solo queda el séptimo puesto de repechaje y los dos equipos que tiene la posibilidad de ir a esta fase son Venezuela que tiene 18 unidades, un punto más que Bolivia.

El último partido de la Selección Colombia por las presentes Eliminatorias es ante Venezuela, el próximo martes 9 de septiembre en el Estadio Monumental de la ciudad de Maturi, sobre las 6:30 p.m (hora Colombia) y 7:30 p.m. (hora de Venezuela). En este duelo la necesidad será de la Vinotinto para poder asegurar el puesto de repechaje.