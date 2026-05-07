Shakira presenta “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial de la FIFA 2026

JOHANNESBURG, SOUTH AFRICA - JULY 10: Shakira attends a FIFA Media briefing ahead of the World Cup Final match between Netherlands and Spain on July 10, 2010 at Soccer City in Johannesburg, South Africa. (Photo by Jamie Squire - FIFA/FIFA via Getty Images) / Jamie Squire - FIFA

Shakira anunció que su canción “Dai Dai” será la oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará entre junio y julio en Estados Unidos, México y Canadá.

El anuncio se realizó este jueves a través de un breve video publicado en sus redes sociales, donde la artista adelantó fragmentos del tema que se lanzará oficialmente el próximo 14 de mayo junto con su videoclip.

En el avance, grabado en el icónico Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Shakira aparece vestida con camiseta amarilla, pantalón corto azul y rodeada de balones y bailarinas, interpretando algunos versos de la canción.

La puesta en escena evoca la energía y la pasión del fútbol, reforzando el vínculo de la cantante con los grandes eventos deportivos internacionales.

“Dai Dai” se suma a la lista de himnos mundialistas que han marcado la historia de la música y el deporte.

Recordando éxitos anteriores de la artista como Waka Waka (This Time for Africa) en Sudáfrica 2010 y La La La (Brazil 2014).

Con este nuevo tema, Shakira reafirma su papel como una de las voces más reconocidas en la celebración global del fútbol.

La elección de Shakira para interpretar la canción oficial del Mundial 2026 responde a su trayectoria como artista internacional y a su capacidad de crear vínculos con audiencias diversas.

La FIFA destacó que “Dai Dai” refleja la energía multicultural del torneo, que por primera vez se jugará en tres países de manera conjunta.

Con este estreno, la artista colombiana vuelve a situarse en el centro de la conversación global, consolidando su legado como ícono de la música y del deporte.