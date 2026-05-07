Luis Díaz, en el XI ideal de la Champions League, a pesar de eliminación del Bayern Múnich

En la semifinal vuelta entre Bayern Múnich y PSG pareció que solo Luis Díaz y Manuel Neuer tenían las ganas de alcanzar la final de la Champions League. El resto del equipo alemán desentonó de lo que venía haciendo, también en parte por el gran trabajo táctico del cuadro francés, y acabó afuera de la competición tras un global de 6-5.

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Para muchos, el colombiano se echó el equipo al hombro y fue el que más trató de darle vuelta al frustrante escenario. Las estadísticas del partido también van alineadas a esto, pues aplicaciones como SofaScore lo puntuaron con un 7.8, el segundo mejor valorado de los bávaros, detrás de Manuel Neuer (8.8) que salvó al equipo con 6 atajadas clave, y con la misma puntuación de Harry Kane, quien convirtió el gol del 1-1.

Lucho creó una acción clara de gol, dio 3 pases clave, remató 2 veces y uno de esos fue al arco, pero sin mucho peligro llegó a las manos de Sofanov. Además de sus números, actos como invitar a la gente a alentar, ganarse una amarilla por protestar de manera aireada una falta en ataque que consideró inacertada, ir a zona defensiva y aportar en este aspecto, hacen que su presentación, más allá de la derrota, tome valor para los hinchas.

Luis Díaz, en el XI ideal de las semis de Champions League

Como suele ser costumbre, los jueves una vez terminan los partidos, la organización comparte lo que ellos consideran el equipo ideal. Esta vez dieron a conocer el XI de las semifinales vuelta, y ahí apareció nuevamente el nombre del jugador de la Selección Colombia, quien estuvo en el de los juegos de ida.

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Con respecto a los juegos de ida, cinco jugadores repitieron de aquel equipo: David Raya (Arsenal), Marc Pubill (Atlético de Madrid), Khvicha Kvaratskhelia (PSG), Luis Díaz (Bayern Múnich) y Ousmane Dembélé (PSG). En el ataque, Bukayo Saka, autor del gol ante Atlético, y que le dio la clasificación al Arsenal a la final, reemplazó a Griezmann.

Luis Díaz firmó la mejor temporada de un colombiano en Champions

El guajiro se despidió de la Champions League con una contribución total en 10 goles, con 7 anotados y 3 asistencias, siendo esta la mejor presentación de un colombiano en una temporada de Liga de Campeones. Además, se convirtió en el jugador del país con más goles en toda la historia de la competición, con un total de 17.

De a poco va llegando al final una campaña inolvidable para el extremo de 29 años, quien hizo la mejor temporada de su carrera. Por todas las competencias, y con 3 partidos por jugar, ha hecho 26 goles y ha aportado 17 asistencias (43G/A) en 48 compromisos.