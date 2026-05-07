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07 may 2026 Actualizado 01:54

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Medellín

En Itagüí denunciaron un robo y una implicada tenía una condena por hurto con escopolamina

Según el reporte, la mujer se identificaba con la cédula de su hermana para evadir a las autoridades que la buscan por estar vinculada a varios hurtos en el Valle de Aburrá.

Mujer capturada por sentencia activa por robos con escopolamina - foto Alcaldía de Itagüí.

Mujer capturada por sentencia activa por robos con escopolamina - foto Alcaldía de Itagüí.

Mujer capturada por sentencia activa por robos con escopolamina - foto Alcaldía de Itagüí.
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Itagüí - Antioquia

La Policía capturó a una mujer en el municipio de Itagüí, presuntamente relacionada con el hurto de varios celulares en una discoteca de esa población del sur del valle de Aburrá. Cuando se logró su plena identificación, se estableció que se trataba de una persona que tenía una condena activa de 90 meses por los delitos de hurto calificado y agravado, además de uso de menores de edad para la comisión de delitos.

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Según las autoridades, Indira Surgey Orrego fue condenada por participar en varios robos utilizando escopolamina con las víctimas. Se hacía pasar como profesional de la salud y ganarse la confianza de las víctimas. Algunas ya han sido identificadas y están en proceso de interponer la denuncia.

“Hacemos una invitación a toda la comunidad, como lo han hecho hasta el momento, a denunciar cualquier conducta delictiva de la cual haya sido víctima por estas delincuentes. Una de ellas, hoy condenada y tras las rejas para pagar 90 meses de prisión”, manifestó Rafael Otálvaro, secretario de Seguridad de Itagüí.

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Indira Surgey Orrego, para evadir a las autoridades se presentaba con la cédula de la hermana, hasta que la estrategia le falló y ahora deberá cumplir la sentencia pendiente.

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Norbey Valle David

Norbey Valle David

Periodista antioqueño con experiencia en diferentes medios de comunicación de televisión y radio, desde...

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