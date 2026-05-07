Cada 15 minutos capturan a un delincuente en Bogotá: en 2026 se han logrado casi 12.000 detenciones

La Policía Metropolitana de Bogotá entregó un informe de resultados operativos en lo corrido de este año. Puntualmente, el documento hace un recuento de logros entre el 1 de enero y el 2 de mayo de 2026. Uno de los resultados más relevantes es que se han conseguido 11.957 capturas por diferentes delitos.

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En promedio, se realizan 98 capturas por día. Es decir, en Bogotá se captura a una persona cada 15 minutos. Estas acciones incluyen 10.612 capturas en flagrancia y 1.345 por orden judicial, producto del trabajo articulado entre la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

Asimismo, durante este periodo las autoridades realizaron 315 allanamientos, lo que representa más de dos intervenciones diarias contra el crimen organizado. Además, fueron impactados 136 grupos delincuenciales, reflejando una acción sostenida para debilitar redes dedicadas a distintos delitos.

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“Cada captura representa una acción concreta para proteger la vida, recuperar la tranquilidad de los ciudadanos y cerrarles el espacio a las estructuras criminales que pretenden afectar la seguridad de la ciudad”, dijo el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Entre tanto, 1.216 celulares han sido recuperados, además de 336 carros y 457 motocicletas. De igual forma, las autoridades han incautado cerca de 1 millón 300 mil gramos de estupefacientes, es decir, más de 10.400 gramos diarios.