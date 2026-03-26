Desaparición de auxiliar de vuelo estadounidense en Medellín estaría ligada a robo con escopolamina

Medellín

La búsqueda de Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo de 31 años, se ha intensificado en Medellín, luego de que fuera reportado como desaparecido en la madrugada del pasado 22 de marzo, al salir de una discoteca de la ciudad.

Los testimonios y las cámaras de seguridad, han permitido a las autoridades avanzar en las investigaciones. Como primer hipótesis del caso, se presume que el estadounidense habría sido víctima de un hurto mediante el uso de escopolamina.

¿Qué se sabe del paradero del auxiliar de vuelo?

Gutiérrez, quien se encontraba en Medellín por motivos laborales con la aerolínea American Airlines, salió inicialmente a una discoteca en el sector de El Poblado junto a dos compañeros de trabajo. Posteriormente, él y una mujer se trasladaron, en compañía de otras personas, a otro establecimiento ubicado en el municipio de Itagüí, al sur del Valle de Aburrá.

Según la información oficial, fue después de salir de este último lugar cuando se perdió todo rastro del auxiliar de vuelo. La mujer que lo acompañaba logró regresar al hotel donde se hospedaban; sin embargo, llegó desorientada, por lo que ha requerido acompañamiento especial por parte de la Secretaría de Salud.

En el marco de la investigación, el secretario de Seguridad reveló que se han hecho avances en la recopilación de información, que apuntaría a que Gutiérrez habría sido engañado para drogarlo y robarle.

“Ya se tienen avances importantes dentro de la investigación, personas identificadas que estuvieron con ellos, vehículos utilizados, celulares utilizados, e información que por ahora permite concluir que efectivamente se encontraron con unas personas que tienen antecedentes de incurrir en la modalidad de el hurto bajo la sustancia de escopolamina”, informó Manuel Villa, secretario de Seguridad.

Las autoridades activaron de inmediato la ruta de búsqueda de personas desaparecidas en Medellín y mantienen operativos en distintos puntos del área metropolitana. Asimismo, se estableció contacto con la Embajada de Estados Unidos para coordinar acciones frente al caso.

Entre tanto, el padre del joven, quien se encuentra en la ciudad, recibe acompañamiento psicosocial y jurídico por parte de la administración distrital, mientras avanzan las labores de búsqueda.

Por ahora, las autoridades reiteran que la investigación continúa y que no se descarta ninguna hipótesis. Sin embargo, los esfuerzos se concentran en ubicar a las personas identificadas y esclarecer lo ocurrido en las horas previas a la desaparición.