Itagüí propone estadio Ditaires para traer el Tropitour de Karol G ante remodelación en el Atanasio

La Alcaldía de Itagüí ofreció el Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires) como sede para el concierto de Karol G durante su gira mundial “Viajando Por El Mundo Tropitour”, como una alternativa para la visita de la artista paisa al Valle de Aburrá.

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La propuesta surge en medio de la ausencia de Medellín dentro de las primeras fechas anunciadas de la gira, debido a las obras de remodelación del Estadio Atanasio Girardot, que comenzarán a finales de julio de 2026 y se extenderán hasta diciembre de 2027, dejando sin disponibilidad el principal escenario de conciertos de la ciudad.

A través de un comunicado, la administración municipal manifestó su interés en que el tour de Karol G haga escala en Itagüí, poniendo a disposición el escenario deportivo y destacando que cuenta con las condiciones necesarias de logística además del impacto económico para el municipio.

“Ponemos a disposición de la artista, su equipo de producción y los empresarios, nuestro Estadio Metropolitano Ciudad de Itagüí (Ditaires), un escenario que cuenta con las condiciones técnicas y logísticas para recibir espectáculos de talla internacional. Queremos que el Tropitour no pase de largo y que los antioqueños puedan disfrutar de una noche histórica en Itagüí“, señala el comunicado.

En el comunicado, la Alcaldía argumenta que el municipio tiene experiencia en la realización de eventos masivos, garantiza condiciones de seguridad y ofrece una ubicación estratégica dentro del Valle de Aburrá, lo que facilitaría la asistencia de público de toda el área metropolitana.

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¿Por qué Karol G no estará en Medellín?

Según ha indicado el equipo de la artista, actualmente no hay en Medellín recintos que cumplan con los requerimientos técnicos para un show de esta magnitud, lo que ha limitado la posibilidad de incluir una fecha en la capital antioqueña.

Por ahora, el único concierto confirmado en Colombia será en Bogotá, el 4 de diciembre, en el Estadio El Campín, sin embargo, crece la expectativa de posible respuesta a la propuesta de Itagüí.

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