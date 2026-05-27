Medellín avanza en la intervención de puntos críticos afectados por las lluvias

Medellín

La Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de Infraestructura Física, ejecuta un plan de contingencia para mitigar los daños viales y geológicos provocados por las temporadas de lluvias registradas entre 2025 y 2026. Con una inversión de 49.000 millones de pesos, los trabajos se concentran en la estabilización de taludes, reconstrucción de bancas, manejo hidráulico y mitigación del riesgo en las zonas afectadas.

De acuerdo con el reporte de la dependencia, las obras presentan diferentes niveles de ejecución en los frentes priorizados. Los trabajos en Santa Rita y San Cristóbal ya alcanzaron el 100 % de ejecución, mientras que el sector de Los Balsos registra un 85 % de avance. Por su parte, en el corregimiento de Altavista, el frente de Las Tres Cruces reporta un 47 %, la quebrada La Gloria un 36 % y el sector Manzanillo un 13 %. Finalmente, la intervención en Villatina llega al 25 % de ejecución y se proyecta el inicio próximo de obras en el sector Los Loaiza.

El secretario de Infraestructura Física, Jaime Andrés Naranjo Medina, señaló que estas intervenciones buscan restablecer la movilidad y proteger a los habitantes de los sectores impactados. Ante las precipitaciones de 2026, la administración distrital también habilitó nuevos puntos de intervención técnica, entre los que destaca la rehabilitación de 60 metros de vía en la Avenida El Poblado.

Actualmente, se desarrollan labores en la vía Las Palmas, específicamente en el sector de Chuscalito sobre la quebrada La Concha. Otros puntos intervenidos incluyen el Puente Metropolitano, Puente La Manguala, Euskadi y La Cristalina, donde se realizan construcciones de muros de contención, adecuación de vías y manejo hidráulico según el diagnóstico técnico de cada terreno.