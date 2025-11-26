Se reanuda audiencia por caso Fucoso: ¿Fiscalía solicitará aseguramiento contra Nicolás Petro?
La audiencia se retoma luego que fue suspendido el pasado 12 de noviembre.
A las 2:00 de la tarde de este miércoles, 26 de noviembre, continuará la audiencia que había sido suspendido el pasado 12 de noviembre, en esa fecha la Fiscal Lucy Laborde terminó de imputar los cargos a Nicolás Petro, luego que hizo unas aclaraciones con respecto a unos hechos dentro de estos cargos imputados.
En la audiencia de este miércoles, el Juez también responderá ante observación de la defensa de Nicolás Petro al indicar que la Fiscalía estaría judicializando al hijo del presidente Gustavo Petro dos veces por los mismos hechos, lo que vulneraría sus derechos.
¿Qué se hizo durante la audiencia pasada?
Durante la audiencia pasada, la Fiscal Lucy Laborde indicó que Nicolás Petro habría expedido certificados con “cifras amañadas” para presentar ante la declaración de renta. Esto se dijo durante la imputación de los cargos de falsedad en documento público, falsedad en documento privado y falso testimonio.
La delegada del ente investigador indicó que tanto Nicolás Petro y Day Vásquez obtuvieron, al parecer, certificado falso sobre abonos por un monto superior a un proyecto inmobiliario. Asimismo, hubo otra certificación del mismo proyecto sobre otro monto aunque habían hecho pagos reales por menor valor
Se espera que este miércoles la Fiscalía solicite medida de aseguramiento contra Nicolás Petro