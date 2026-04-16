“¿Qué diablos hace tratando de impartirnos órdenes?”: regaño de juez a abogado de Nicolás Petro

Durante la audiencia de revocatoria de medida de aseguramiento en contra de Day Vásquez, el juez “regañó” al abogado Alejandro Carranza, quien insistía en que Laura Ojeda fuera reconocida como víctima en dicha diligencia judicial.

El juez, al rechazar esta solicitud, dejaba por fuera la participación de Carranza en la audiencia, lo que provocó la reacción del abogado y pidió al despacho dejar como constancia un recurso de reposición y queja.

“Y remita copia ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial para que el superior jerárquico decida si la petición era o no procedente, igualmente lo hago sin menoscabo de acudir a la acción de tutela y a las acciones disciplinarias y penales que correspondan”, manifestó.

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Las palabras de Carranza fueron tenidas como “temerarias” tanto por Alait Freja, abogado de Day Vásquez, como por el juez. Precisamente, este último advirtió que, tras ser rechazada esta solicitud, ya no tenía participación en la audiencia.

“Qué diablos hace aquí el doctor Alejandro Carranza, con todo respeto, tratando de impartirnos órdenes y de tomar decisiones cuando está claro que su cliente no es víctima, ni parte en este proceso”, manifestó.

Laura Ojeda no fue reconocida como víctima en la audiencia porque, según el juez, solo tiene esta calidad por el delito de violación de datos personales, delito que no fue incluido en el principio de oportunidad firmado entre Day Vásquez y la Fiscalía.