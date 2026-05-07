Capturan en Dosquebradas, Risaralda, a un hombre investigado por comercializar pornografía infantil

Pereira

En un operativo conjunto adelantado por la Policía Metropolitana en el municipio de Dosquebradas, fue capturado un joven de 22 años señalado de participar en la comercialización y difusión de material de abuso sexual infantil a través de plataformas digitales.

El procedimiento se realizó mediante orden judicial en el sector de Las Violetas, en una acción articulada entre el Bloque de Búsqueda, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI). Durante la diligencia de allanamiento, las autoridades incautaron un computador portátil, un teléfono celular y tres memorias USB.

De acuerdo con las investigaciones, el capturado habría utilizado aplicaciones de mensajería para ofrecer videos y fotografías con contenido sexual explícito en los que aparecen niños, niñas y adolescentes. Según el reporte oficial, el material era comercializado en paquetes con precios que oscilaban entre los $10.000 y $40.000.

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Las autoridades también indicaron que el señalado, que trabajaba como diseñador de software, presuntamente empleaba equipos tecnológicos asignados por la empresa para desarrollar esta actividad ilegal. La conducta fue detectada por la compañía, que decidió interponer la denuncia correspondiente, lo que permitió avanzar en el proceso investigativo.

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“En el momento del allanamiento en el sector de las violetas de Dosquebradas, encontramos varios vídeos de menores entre 3 y 10 años. También tenía una infraestructura de computadores y diferentes sistemas de almacenamiento para tener estos vídeos. Es una operación que nos llama mucho la atención aquí en la Metropolitana de Pereira y obedece a caerle a estas personas que se dedican a este delito de la pornografía infantil”, afirmó el coronel Óscar Ochoa, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira.

Tras el análisis preliminar de los dispositivos incautados, los investigadores encontraron evidencia digital que será clave para el proceso judicial, incluyendo archivos que confirmarían la gravedad de los hechos.

El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía y deberá responder por delitos relacionados con la producción, almacenamiento y comercialización de material de abuso sexual infantil.

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Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia y cuidadores para que supervisen el uso de dispositivos electrónicos por parte de menores de edad y estén atentos a posibles riesgos en entornos digitales, como parte de las acciones preventivas frente a este tipo de delitos.