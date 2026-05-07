Autoridades encontraron dron acondicionado con 300 gramos de explosivos entre Bogotá y Mosquera

Un dron acondicionado con explosivos fue ubicado entre Bogotá y Mosquera, según información conocida por Caracol Radio. El artefacto fue desactivado por las autoridades.

¿En dónde fue encontrado el dron acondicionado con explosivos?

De acuerdo con el reporte oficial, el hallazgo se produjo el pasado 6 de mayo hacia las 3:00 de la tarde. Hasta la zona, en límites con el río Bogotá, “llegaron unidades del GRUIA-82 y del GRUSE-85 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, junto con personal antiexplosivos de la Policía”, dice el reporte preliminar”.

¿Cómo estaba acondicionado el dron hallado por la Fuerza Aeroespacial Colombiana?

Según el informe, el artefacto tenía una adecuación no convencional con tubería plástica, cableado y fibra óptica para guiado, una modalidad que permitiría evitar los sistemas de inhibición electrónica usados por la Fuerza Pública.

Las autoridades también encontraron un explosivo acondicionado en un tubo de PVC con detonador en jeringa y cerca de 258 gramos de explosivo tipo C4.

¿Quiénes serían los dueños del dron acondicionado con explosivos?

La información preliminar apunta a que el sistema pertenecería al GAO-r Frente Carlos Patiño, estructura de las disidencias de las Farc con fuerte presencia en el Cauca y señalada recientemente de fortalecer capacidades con drones acondicionados con explosivos.

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