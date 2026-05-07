Disidencias Farc estarían cobrando el 15 % por cada gramo de oro extraído ilegalmente en Tolima

El director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía, el brigadier general Carlos Oviedo Lamprea, aseguró en diálogo con Caracol Radio que las disidencias de las Farc, del frente Ismael Ruiz, estarían detrás de la minería ilegal en el municipio de Ataco, Tolima, donde además estarían cobrando un porcentaje por cada gramo de oro extraído ilegalmente.

La confirmación del oficial se dio luego de que en las últimas horas miembros de la Policia Nacional y el Ejército fueran atacados por civiles que lanzaron piedras y objetos contra los uniformados .

“La injerencia de Ismael Ruiz está de manera directa haciendo esta explotación como de manera indirecta realizando un cobro del 15 % aproximadamente por cada gramo de oro que es extraído allá en este sector del municipio”, afirmó el oficial.

El general aseguró que detrás de esta economía ilegal existe una red de actores que estaría llegando desde otras regiones del país e incluso desde el extranjero para participar en las explotaciones ilegales en esa zona del sur del Tolima.

“Ahora se está enfrentando un cartel de actores. Primero, la presencia de la Ismael Ruiz que está instrumentalizando personas que han llegado de otros sectores del país, particularmente del departamento de Antioquia”, explicó.

Además, reveló que las autoridades han detectado presencia de ciudadanos de otras partes de Colombia y extranjeros instalados en sectores donde se desarrolla minería ilegal.

“Inclusive hemos evidenciado personas extranjeras que han llegado y han tenido un asentamiento allá en este sector de Puente Amarillo del municipio de Ataco y que se están dedicando a la minería ilegal”, señaló el director de Carabineros.

Según el oficial, las disidencias estarían instrumentalizando comunidades para enfrentar a la Fuerza Pública y frenar las operaciones.

“Las comunidades están siendo instrumentalizadas. Todos tenemos conocimiento de la injerencia del frente Ismael Ruiz que instrumentaliza a las comunidades para que afecten a la Fuerza Pública”, indicó.

La Policía señaló además que el frente Ismael Ruiz mantiene presencia criminal en esta zona mediante una estructura de aproximadamente 25 integrantes.

“Tenemos identificado el cabecilla que está allá… esta persona tiene al mando aproximadamente 25 personas de esta estructura que delinquen en este sector del municipio”, afirmó el general Hernández.

De acuerdo con las autoridades, este año ya han sido destruidos 30 medios mecanizados usados para minería ilegal, entre ellos 19 retroexcavadoras, además de la incautación de más de 14 mil galones de combustible y 41 gramos de oro.