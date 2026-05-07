Cinco militares heridos dejó ataque con explosivos lanzados desde drones en Morales, Cauca

Morales, Cauca

Cinco militares heridos dejaron nuevos ataques con explosivos lanzados desde drones por las disidencias de las Farc en los municipios de Morales y Suárez, en el norte del departamento.

Los cinco uniformados, un suboficial y cuatro soldados, resultaron heridos por esquirlas luego del ataque perpetrado por la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de las farc, contra la estación de Policía y una base militar ubicada en zona rural del municipio.

Los uniformados fueron atendidos inicialmente por enfermeros de combate y posteriormente evacuados al dispensario médico del Batallón José Hilario López de Popayán, donde se recuperan fuera de peligro.

En medio del hostigamiento, la población civil volvió a quedar atrapada. Varios padres de familia y menores de una institución educativa tuvieron que resguardarse ante la intensidad de los ataques.

De manera simultánea, en el municipio de Suárez, el grupo armado lanzó al menos 19 artefactos explosivos desde drones contra la subestación de Policía sin que se presentaran afectaciones a los uniformados o víctimas mortales.

Una mujer tuvo que ser trasladada al hospital local tras sufrir afectaciones por aturdimiento debido a las detonaciones.

Las Fuerzas Militares confirmaron que intensificaron las operaciones en ambos municipios para neutralizar este tipo de ataques y dar con los responsables.

Las autoridades no descartan que estas acciones correspondan a retaliaciones de las disidencias tras la reciente captura de alias “Mono”, señalado como hombre de confianza de alias “Marlon” dentro de la estructura Jaime Martínez.